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GeriFutbol Mustafa Pektemek'ten Fenerbahçe maçı açıklaması: "Topu görmedim bile"
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Haber Giriş: 10.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Mustafa Pektemek'ten Fenerbahçe maçı açıklaması: "Topu görmedim bile"

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Mustafa Pektemek'ten Fenerbahçe maçı açıklaması: "Topu görmedim bile"

Fenerbahçe-Alanya maçının son anlarında yaşanan ve ev sahibi takımın penaltı beklediği pozisyonun kahramanı Mustafa Pektemek, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe-Alanyaspor maçının son bölümünde sarı-lacivertli takımın penaltı beklediği pozisyonun kahramanı Mustafa Pektemek, konu hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Ozan Tufan’ın karşılaşma sonrasındaki, “Mustafa Pektemek hakeme ‘elime çarptı’ dedi” şeklindeki açıklamasının doğru olmadığını söyleyen Alanyasporlu futbolcu, “Hakemle hiç konuşmadım. Top bana çarptı ama pozisyonda takla atıyordum. Topu görmedim bile” diye konuştu.

Mustafa Pektemekten Fenerbahçe maçı açıklaması: Topu görmedim bile

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