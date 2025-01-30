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Mustafa Pektemek, Pendikspor’da

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#Transfer#1. Lig#Pendikspor
Mustafa Pektemek, Pendikspor’da
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 21:09

Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, tecrübeli forvet Mustafa Pektemek’i kadrosuna kattı.

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Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, ara transfer döneminde kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirdi.

Kırmızı-beyazlılar, 36 yaşındaki futbolcu Mustafa Pektemek ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabında konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pendikspor’umuz, Mustafa Pektemek’i sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Mustafa Pektemek" denildi.

MUSTAFA PEKTEMEK'İN KARİYERİ

Kariyerinde Sarıyer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Kasımpaşa, Alanyaspor, Kayserispor, Esenler Erokspor, Eyüpspor ve Sakaryaspor formaları giyen Mustafa Pektemek 473 maçta 98 gol attı.

A Milli Futbol Takımı’nda 12 müsabakada oynayan Pektemek, 1 kez de gol sevinci yaşadı.

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#Transfer#1. Lig#Pendikspor

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