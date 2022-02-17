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Mustafa Pektemek koronavirüse yakalandı

#Kayserispor#Mustafa Pektemek#Koronavirus
Mustafa Pektemek koronavirüse yakalandı

Kayserispor'un forvet futbolcularından Mustafa Pektemek, koronavirüs salgınına yakalandı.

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Süper Lig'in 26.haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak Kayserispor'da Mustafa Pektemek, koronavirüse yakalandı.

Sarı kırmızılı takımın forvet futbolcularından Mustafa Pektemek'in ailesinde koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine gerçekleştirilen testin pozitif olduğu öğrenildi.

Ailesi ile birlikte karantinaya alınan Mustafa Pektemek, Cumartesi günü oynanacak Giresunspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Emrah Başsan sakatlığında son durum

Kayserispor'un orta alanının önemli isimlerinden Emrah Başsan, 4 maç takımından uzak kalacak. Galatasaray ile deplasmanda oynanan lig maçı öncesinde ısınırken baldırından sakatlanan ve maç listesinden çıkarılan Emrah Başsan'ın 4 hafta takımından uzak kalacağı öğrenildi.

Baldırında yaşadığı zorlama neticesinde tedavi altına alınan Emrah Başsan'ın Giresunspor maçı dahil olmak üzere 4 maç takımındaki yerini alamayacağı öğrenildi.

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Mustafa Pektemek koronavirüse yakalandı

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#Kayserispor#Mustafa Pektemek#Koronavirus

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