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Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle andık! Spor camiaları...

#Mustafa Kemal Atatürk#10 Kasım#Fenerbahçe
Mustafa Kemal Atatürkü özlemle andık Spor camiaları...

63 üniversiteden 3.500 öğrenci 1907 F.Bahçe Derneği organizasyonuyla Anıtkabir’deydi. F.Bahçe, Atatürk’ü Dolmabahçe açıklarında 10 Kasım Vapuru’nda andı. A Milliler, Riva’da saat 09.05’te sahada saygı duruşunda bulundu.

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Spor camiası Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beşiktaş Kulübü “Milletimizden aldığı güçle Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran, Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleştirdiği büyük atılımlarla başta milletimiz olmak üzere tüm dünyanın takdirine mazhar olan Atatürk’ün aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. İlelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere armağan eden Atamız’a olan sevgimiz ve saygımız sonsuza dek sürecektir” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürkü özlemle andık Spor camiaları...

DENİZE BEYAZ KARANFİL BIRAKTILAR

F.Bahçe, Atatürk’ü Dolmabahçe açıklarında 10 Kasım Vapuru’nda andı. Törene Başkan Ali Koç ve yönetimi, sporcular, teknik ekipler, üyeler ve kulüp çalışanları katıldı. F.Bahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılan vapur Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’na doğru hareket etti. Saat 9’u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından beyaz karanfiller suya bırakıldı.

'İLKE VE DEVRİMLERİYLE KALBİMİZDE'

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G.Saray: “Ölümsüz fikirleri, hedef, ilke ve devrimleriyle daima kalbimizde yaşayan ve yaşayacak olan Atatürk’ü özlemle anıyoruz.” . Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu: “Atatürk’ü özlemle anarken cumhuriyeti daha iyi bir geleceğe taşımak için elimizden geleni yapacağız.”

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#Mustafa Kemal Atatürk#10 Kasım#Fenerbahçe

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