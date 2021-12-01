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"Mustafa Hoca istifasını sundu, kabul etmedik..."

#Kocaelispor#Mustafa Reşit Akçay#Engin Koyun
Mustafa Hoca istifasını sundu, kabul etmedik...

Bugün saat 15.00’te Adanaspor ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Kocaelispor’da, Başkan Engin Koyun maç öncesi özel açıklamalarda bulundu. Koyun, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın istifasını sunduğunu fakat kendisinin bunu kabul etmediğini, uzun vadeli planlar yaptıklarını söyledi.

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Kocaelispor’da Başkan Engin Koyun, Menemenspor maçından sonra istifası gündeme gelen ve istifayı düşüneceğini söyleyen Mustafa Reşit Akçay ile ilgili, “Mustafa Hoca istifasını sundu, ben kabul etmedim. Uzun vadeli planlar yaptık. Geçen yıl zor şartlarda bu takımı şampiyon yapan hocamızla, bu sezonki birkaç puan kaybından dolayı yolları ayırmak doğru olmaz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Dünü unutmamak lazım”
Akçay'ın görevi başında olduğunu ifade eden Başkan Engin Koyun, "Takımlarda zaman zaman bu tür kaotik maçlar olabiliyor. Ama biz büyük bir camia olduğumuz için başarıya odaklıyız. Buradaki puan kaybı o gün endişeye sebep oldu. Ben inanıyorum takıma. Göreceksiniz ki bu takım hak ettiği yerlere bu ekiple gelecek. Her kötü gidişte hoca giderse, yönetim giderse yeni bir şeye çözüm olmaz. Bunların bir plan, program dahilinde olması gerektiğini düşünüyorum. Sezona yönelik hedeflerimiz var. O yüzden sabırlı olmamız ve hocamıza güvenmemiz gerekiyor. Her seferinde hoca değişikliği hem kulüplere mali olarak zarar verir hem de plansızlık ortaya çıkarır. Mustafa Reşit Akçay’ın kalitesi tartışılır mı? Dünü unutmamak lazım. Dün en zor şartlardaki başarıları da hocamızla yaşadık” dedi.

Mustafa Hoca istifasını sundu, kabul etmedik...

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“Manisa kampıyla kenetleneceğiz”
Takımın devre arasına kadar play-off hattından uzaklaşmamasının önemli olduğunu vurgulayan Başkan Engin Koyun, kupada oynanacak olan Adanaspor maçından sonra da takımın Manisa’da kampa gireceğini söyledi. Koyun, “Önümüzde kupa maçıyla birlikte 5 maçımız var. 5 maçla ilgili planlarımız var. En iyi puanla tamamlamayı düşünüyoruz. En azından içerideki maçları alıp dışarıdaki maçları kaybetmemek istiyoruz. Bunu başarabilirsek play-off’tan uzaklaşmayacağız. Her zaman dediğim gibi biraz daha sabırlı olmak lazım. Bu ligde her takım birbirini yeniyor. Ligde çok ön plana takım yok denebilecek kadar ortaya çıktı. Takım bu hafta itibariyle şehre dönmeyip Manisa’da kampa girecek. Bu kampla beraber inşallah kenetleneceğiz” ifadelerini kullandı.

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#Kocaelispor#Mustafa Reşit Akçay#Engin Koyun

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