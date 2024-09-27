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Mustafa Hekimoğlu, Beşiktaş tarihine geçti

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#Beşiktaş#Mustafa Hekimoğlu#Ajax
Mustafa Hekimoğlu, Beşiktaş tarihine geçti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 00:10

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş'ta maça ilk 11'de çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Siyah-beyazlı takımın tarihine geçti.

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Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Ciro Immobile'nin yerine ilk 11'de genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu'na görev verdi.

Hollandalı teknik adam, bu sezon tüm müsabakalarda ileri uçta görev verdiği Immobile'yi ilk kez yedeğe çekti. Van Bronckhorst, İtalyan santrforun yerine 17 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç futbolcu oldu. (17 yaş 157 gün)

Bu sezon 6 maçta süre alıp 1 gol atan Mustafa, ikinci yarının başında yerini Immobile'ye bıraktı.

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#Beşiktaş#Mustafa Hekimoğlu#Ajax

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