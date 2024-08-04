Mustafa Hekimoğlu: Bana gol atacaksın dediler

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Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş'ta oyuncular Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu, Gedson Fernandes ve Salih Uçan karşılaşmayı değerlendirdi.

Semih Kılıçsoy, Galatasaray’ı 5-0 yenerek Süper Kupa’yı kazandıkları mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, ilk olarak şunları söyledi; “Çok mutluyuz. Sezona kupayla başladık. Güzel de bir galibiyet aldık. İyi oynadık, rakibimizden üstündük. Güzel bir skorla buradan ayrıldığımız için çok mutluyuz.” Takımdaki atmosferin çok iyi olduğunu vurgulayan Kılıçsoy, “İçeride bir aile ortamı var. Sezona kupayla başlamak da bizim için çok önemliydi. İnşallah da galibiyetlerle devam edeceğiz” dedi. Takımdaki genç arkadaşı Mustafa Hekimoğlu ile ilgili de Semih Kılıçsoy, “Mustafa çok iyi bir futbolcu ve aramız da çok iyi. Bugün de ilk resmi maçta golünü attı. İnşallah da daha çok atacaktır” ifadelerini kullandı.

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MUSTAFA HEKİMOĞLU: NİCE GOLLERE İNŞALLAH

Siyah-beyazlıların Galatasaray’ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa’yı kaldırdığı maçta bir de gol bulan Mustafa Hekimoğlu, basın mensuplarına konuştu.

Genç futbolcu, “Bir derbi için 5-0’lık galibiyet çok güzel bir şey. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kupa kaldırmak bizim için alışkanlık oldu” ifadelerini kullandı. Hekimoğlu ayrıca, attığı golle ilgili olarak, “Maçtan önce arkadaşlarım da hissetmişti, bana yazmışlardı gol atacaksın diye. Bu golüm de onlara armağan olsun” diye konuştu. Mustafa Hekimoğlu ayrıca, Beşiktaş formasıyla nice gollere imza atmayı hedeflediğini vurgulayarak, “Nice gollere inşallah. Bu formayı inşallah en güzel şekilde temsil edeceğim” şeklinde konuştu.

GEDSON FERNANDES: ÇOK ÖNEMLİ BİR KUPAYLA BAŞLADIK

Müsabakanın ardından siyah-beyazlıların Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Gedson Fernandes, “Çok çılgın bir gece olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok mutluyuz. Çok önemli bir kupayla başladık. Bir derbide kupa kazanarak başladık lige. Taraftarlarımız güvensin. Biz kupa alan bir takımız. Pazar günü ligde oynayacağımız maça odaklanmalıyız” diye konuştu.



"ÇOK İYİ BİR HOCAMIZ VAR"

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Giovanni van Bronckhorst’un çok iyi bir teknik direktör olduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, “Çok iyi bir hocamız var. Geçmişte de çok iyi hocalarımız oldu. Önemli olan odaklanmamız ve çalışmamız. İyi çalışmak zorundayız. Sezona odaklanıp bugün gibi birçok zafer kazanmalıyız” ifadelerini kullandı.

SALİH UÇAN: İNŞALLAH BU SENE SÜPER LİG’İ DE KAZANIRIZ

Siyah-beyazlıların tecrübeli orta sahası Salih Uçan, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



“ÇOK GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLDU”

Sezona farklı ve güzel bir galibiyetle başladıklarını belirterek sözlerine başlayan Salih, “Çok mutluyuz. Geçen sezonu kupayla kapattık. Bu sezonu da kupayla açıyoruz. Bu yüzden inşallah bize güzel bir moral olur, olacaktır da. Önümüzdeki hafta lig başlıyor. Türkiye Kupası’nı kazandık, Süper Kupa’yı kazandık. İnşallah bu sene Süper Lig’i de kazanırız” ifadelerini kullandı.



“ADIM ADIM GİTMEKTE FAYDA VAR”

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Salih Uçan, Süper Lig’de uzun bir sezonun kendilerini beklediğini dile getirerek, “Zorlu karşılaşmalar da olacak. Avrupa’da da oynayacağız bu sene. O yüzden adım adım gitmekte fayda var. Erken konuşmaya da gerek yok. Çok uzun bir serüven olacak bizim adımıza. Aramıza katılan oyuncular da kalitesini göstermeye başladı. Sezon geneline de yansır bu. Daha gelecekler olur, gidenler de olur. İnşallah bu sene çok güzel bir lig olur bizim için. İyi bir Beşiktaş’ı bu sene taraftarımıza göstermek istiyoruz” şeklinde konuştu.