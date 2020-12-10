Mustafa Erkanat kimdir, kaç yaşında vefat etti? Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Erkanat hayatını kaybetti

Mustafa Erkanat 1962'de Samsun'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu.

1984'te Birleşik Devletleri’ne taşınarak 2005 yılına kadar Foodmaker Inc.'de çeşitli yönetici pozisyonlarında çalıştı.

2005 yılında genel koordinatör olarak YILDIRIM Şirketler Grubuna katıldı. YILDIRIM Şirketler Grubunun İcra İdari Görevlisi olarak görev yapmaktaydı. Yıldız Holding (Ülker, Godiva) ve Garanti Bankası gibi Türkiye’nin önde gelen grup şirketleri ve finans kuruluşlarında 10 yılı aşkın tecrübeye sahiptir.

Mustafa Erkanat evli ve iki çocuk babasıdır.