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Mustafa Erhan Hekimoğlu, YKS'ye girdi

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#Mustafa Erhan Hekimoğlu#Beşiktaş#YKS
Mustafa Erhan Hekimoğlu, YKSye girdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 13:43

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu, YKS sınavına girdi.

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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, bugün gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi. Takım arkadaşı Yiğit Yasin Yüksel ile sınav öncesi poz veren Hekimoğlu, sınava Etiler Anadolu Lisesi'nde girdi.

BU SEZON 32 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Süper Lig’de 20, Avrupa kupalarında 7, Türkiye Kupası’nda 4 ve TFF Süper Kupa’da 1 olmak üzere toplam 32 resmi maçta oynayan Mustafa Hekimoğlu, tek golünü Süper Kupa’daki 5-0’lık Galatasaray karşılaşmasında atmıştı. Teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer geldikten sonra daha fazla oynama şansı bulan genç oyuncu, ayrıca ligde 2 asist yaptı. Mustafa geçen sezon 6 Süper Lig, 1 Konferans Ligi ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında oynarken gol ya da asist üretememişti.

 

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#Mustafa Erhan Hekimoğlu#Beşiktaş#YKS

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