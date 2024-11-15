Mustafa Erhan Hekimoğlu: 'Gördüğüm en yetenekli oyuncu Arda Güler, oynamak istediğim Avrupa takımı...'

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Beşiktaş ve Ümit Milli Takım’ın genç isimlerinden Mustafa Erhan Hekimoğlu, Playspor’dan Ertan Süzgün’e konuştu.

Hekimoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

“İLK HEDEFİM BEŞİKTAŞ'LA KUPALAR KAZANMAK"

Öncelikli hedefim Beşiktaş'la bir sürü kupa kaldırmak. Daha sonra Beşiktaş'ı ve Türkiye Milli Takımı'nı Avrupa'da güzel bir şekilde temsil etmek. Hedeflerimden bir tanesi de A Milli Takım formasını güzel bir şekilde terletmek.

"MİLLİ TAKIM'DA OLMAK GURUR VERİCİ"

Milli formayı hak etmek çok güzel. Onur verici, güzel, heyecanlı... Buraya gelmek için herkes can atıyor ama biz geliyoruz. Seçilmiş 20-25 kişi var. Bunların içinde olmak gurur verici.

"AJAX DEPLASMANINI UNUTMAYACAĞIM"

O gün çok güzel bir gündü. Hayatımda ilk defa böyle bir atmosfere çıkmıştım. Ajax deplasmanı hiç unutmayacağım bir deplasmandı. Heyecanlı ve güzel bir maçtı ama kötü bir sonuç oldu. Onun için üzüldük ama benim için güzel bir deneyim oldu. Avrupa maçı, heyecan vericiydi. Bu yaşta bunlara sahip olmak çok güzel bir şey.

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"IMMOBILE NE YAPARSA YAKALAMAYA ÇAIŞIYORUM"

Ersin ağabey de diyor "Biz küçükken Rıdvan'la oynarken de öyle forvetler oluyordu. Altyapıdan çıkan oyuncular kollarından tutuyordu, gol vuruşu çalıştırıyorlardı. Sen de git Immobile'ye yapış, çalıştır" diyor. Ben de bazen "Çalışabilir miyiz?" diye soruyorum. Bazen gol vuruşu çalışıyoruz. İdmanda ne yapıyorsa onu yakalamaya çalışıyorum. Semih ağabey de çok iyi golcü. Ondan da bir şeyler almaya çalışıyorum.

"İDOLÜM LEWANDOWKSI"

Avrupa'daki forvetlerden Haaland'ı beğeniyorum. Fizikli, hızlı... Onu beğeniyorum ve kendime yakıştırıyorum. Lewandowski zaten idolüm. Ronaldo idolümdü ama artık yaşlanıyor. Bir de Mbappe.

"BÜYÜK RONALDOCUYUM"

Ronaldo-Messi konusunda tarafım çok belli. Büyük Ronaldocuyum. Adamın çalışması yeter. Ben de çalışmayı seven bir oyuncuyum. Ronaldo'nun çalışma azmi beni bitiriyor.

"SEMİH AĞABEYDEN NE KAPABİLİRSEM KARDIR"

Semih ağabeyle aramız çok iyi. Ondan ne kapabilirsem kardır benim için. Çok iyi bir golcü. Geçen sene ve bu sene çok ekstra şeyler yaptı. O da idmanda çok değişik bir oyuncu. Bir anda röveşataya kalkıyor. Her idmanda onları izliyorum.

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"SAMET HOCA VE FEYYAZ HOCA BABA GİBİLER"

Samet Hoca ve Feyyaz Hoca bizimle çok yakından ilgileniyor. Her maç öncesi ve sonrası bizimle konuşuyorlar. Bizim için kulüpte bir baba gibiler. Bize sahip çıkıyorlar, arkamızı kolluyorlar. Her zaman yanımızdalar. Geçmiş tecrübelerinden bahsediyorlar. Onlardan ne alabilirsem kardır.

"RAFA SILVA ÇOK FARKLI"

Birlikte oynadığım en yetenekli futbolcu Rafa Silva. Rafa Silva çok farklı bir oyuncu.

"BURAK YILMAZ'I ÇOK BEĞENİRDİM"

En beğendiğim Türk oyunculara örnek olarak Burak Yılmaz'ı söyleyebilirim. Bizim de hocamız oldu bir dönem. Bazı ağabeylerim benim tarzımı da benzetir ona. Enes Ünal'ı da söyleyebilirim. Gerçekten iyi bir futbolcu, milli takımda da izledim. Semih Kılıçsoy diyebilirim tabii ki.

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"RAFA SILVA VE IMMOBILE'Yİ BEĞENİYORUM"

Türkiye'de beğendiğim yabancı futbolculara Rafa Silva ve Immobile diyebilirim. Paulista ve Gedson'u da çok beğeniyorum. Rey Manaj'ı da söyleyebilirim.

"REAL MADRID'DE OYNAMAK İSTERİM"

Avrupa'daki takımlardan Real Madrid forması giymek isterdim. Küçüklükten beri hayalim Real Madrid, Ronaldo'dan dolayı.

"SEMİH KILIÇSOY İYİ GİYİNDİĞİNİ ZANNEDİYOR"

En iyi giyinen futbolcu olarak Salih Uçan'ı söyleyebilirim. İyi giyinir, klasik giyinir, yerini bilir. Emrecan Terzi güzel giyinir. Semih Kılıçsoy çok iyi giyindiğini zanneder, ben kesinlikle katılmıyorum. Benim tarzım ona göre çok daha iyi. Tayyip Talha Sanuç ve Necip Uysal da iyi giyinir.

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"EN YETENEKLİ ARDA GÜLER"

Gördüğüm en yetenekli oyuncu Arda Güler.

"DEMİR EGE TIKNAZ ÇOK YİYOR"

Hem Milli Takım'da hem de Beşiktaş'ta olsun, Demir Ege Tıknaz çok yemek yer.

"EN SERT NECİP UYSAL"

En sert oynayan Necip Uysal. İdmanda arkamdaysa korkarak oynarım.