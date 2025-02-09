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Mustafa Ekihellaç, muradına erdi! Trabzon'a kavuşmak için 24 saat yol gitti

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#Trabzonspor#Süper Lig#Mustafa Eskihellaç
Mustafa Ekihellaç, muradına erdi Trabzona kavuşmak için 24 saat yol gitti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 07:00

Mustafa Eskihellaç, kar nedeniyle 24 saat süren ve bir çekicinin üstünde noktalanan zorlu yolculuk sonunda Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.

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Trabzonspor, Gaziantep FK’den transfer ettiği Mustafa Eskihellaç ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. 15 milyon TL’ye alınan 27 yaşındaki sol beke, opsiyon dahil tüm mukavele süresince 106.5 milyon TL ödenecek. Mustafa, kendisinin Trabzon doğumlu olduğunu belirterek, “Hayalini kurduğum kulübümün formasını giymek büyük gurur” dedi.

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BEN HER TÜRLÜ GELİRİM

Bu arada Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç’ın Gaziantep’ten Trabzon’a aracıyla yaptığı zorlu yolculuğun videosunu yayımladı. Kar nedeniyle yolda bir süre mahsur kalan Mustafa, bir çekicinin arkasında tamamlanan 24 saatlik yolculuk sonrası, “Ben her türlü gelirim” diyor.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Mustafa Eskihellaç

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