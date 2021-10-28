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Mustafa Denizli'ye 'Tüm zamanların rol modeli' ödülü

#Mustafa Denizli#Süper Lig#Altay
Mustafa Denizliye Tüm zamanların rol modeli ödülü

İzmir Kız Lisesi tarafından "Tüm zamanların rol modeli" seçilen Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, törenle ödülünü aldı.

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İzmir Kız Lisesi'nde düzenlenen törenden önce öğrencilerle söyleşide konuşan Denizli, futbolculuğa başladığı dönemde Altay'a ilk geldiğinde fiziği yetersiz diye geri gönderildiğini söyledi.

Ancak kendisinin vazgeçmediğini ve Çeşme'de plajlarda ve ormanlarda çalıştığını kaydeden Denizli, "Fiziğimi geliştirdim ve sadece beş ay sonra Genç Milli Takım’a seçildim. Oradan da Altay'a geri döndüm. Sizler de asla vazgeçmeyin” dedi.

Denizli, futbolculuk ve teknik direktörlük hayatında yakaladığı başarıların temelinde Altay olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Vizyonunuzu ve hedefinizi belirleyin. Zor hedefler seçin. Hedefiniz ne kadar zor olursa, elde ettiğiniz başarının değeri de bir o kadar artar. Başarının sonu yok, her zaman daha iyisi var ve siz buna odaklanın. Sadece okulda aldığınız eğitim yetmez. Bir gün bile boş durmayın, kendinize bir şeyler katın. Unutmayın boş geçirdiğiniz her gün, dünyanın başka yerinde bir genç çalışıyor ve sizden daha iyi duruma geliyor. İdolüm Metin Oktay gibi olabilmek için ben de Çeşme Kalesi’nin duvarlarına top vurarak onun gibi saatlerde çalıştım. Hiçbir başarı tesadüf değildir, arkasında mutlaka bir hikaye vardır, işte bu hikayeyi bulmaya çalışın."

Altay'ı "yuvam" diye nitelendiren Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün başarıları Altay sayesinde kazandım. Bugün burada yine Altay sayesinde sizlerle bir aradayım. Alsancak benim için bir semt değil, yaşanmışlıkların olduğu bir yer. Stadımız da öyle. Bir ömür geçirdim orada. Kornerden ilk golümü attığım gün, sanki az önce yaşanmış gibi halen hafızamda tüm canlılığıyla duruyor. Kasım ayında stadımız açılıyor. O günü dört gözle bekliyoruz."

İzmir Kız Lisesi Müdürü Suna Yoldaş Cantepe, konuşmasının ardından Denizli'ye üzerinde “Tüm zamanların rol modeli” yazılı kupayı verdi. Denizli ise Cantepe ve müdür yardımcısı Fahrettin Gülşahin'e isimlerinin yazılı olduğu formayı hediye etti.

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#Mustafa Denizli#Süper Lig#Altay

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