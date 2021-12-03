Mustafa Denizli'nin duygusal maçı

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Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Thiam ve tedavisi süren Björkander forma giyemeyecek.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Manisa FK’yı eleyerek moral bulan Altay, ligdeki kötü gidişine Galatasaray karşısında son vermeye çalışacak. Sarı-kırmızılı takım ligde 3 maçtır galip gelemiyor.



DENİZLİ’NİN DUYGUSAL MAÇI



Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, büyük başarılara imza attığı Galatasaray’a rakip olma heyecanı yaşayacak.

Teknik patron Mustafa Denizli, futbol kariyerinin son sezonunu geçirdiği, 3 farklı dönemde teknik direktörlük görevini üstlenip, 1987-88 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşattığı sarı-kırmızılı takımla 2 kez Süper Kupa, 1 kez de Türkiye Kupası kaldırdı. Denizli, Galatasaray’a Avrupa kupalarında yarı final ve çeyrek final oynattı.

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Mustafa Denizli, daha önce farklı takımlarla karşılaştığı, Galatasaray’dan takım arkadaşı olan teknik direktör Fatih Terim’le yuvası olarak gördüğü Altay’ın başında ilk kez rakip olacak.