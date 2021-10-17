Mustafa Denizli'den hakem tepkisi!

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Denizli, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, her sonucun çıkabileceği bir 90 dakikanın geride kaldığını söyledi.

Rakiplerinin ligin iyi ekiplerinden biri olduğunu ifade eden Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyunun geneline baktığımızda maçı kazanabilecek pozisyonları fazlasıyla ürettik. Belki maçta atabilecek en fazla şutu kaleye atmayı denedik, bunlarda fazla isabet sağlayamadık. Final paslarında keza öyle. Telafi edilmesi mümkün olan 3 puan kaybettik. Kazanmak bütün hedefimizdi. Ligde ciddi bir kopmaya neden olacak bir puana ulaşacaktık ama olmadı."

Denizli, takım olarak her zaman düşüncelerinin kendilerini geliştirmek ve takımı üst sıralarda tutmak olduğunu ancak bunu bugün gerçekleştiremediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hakemin de yorumları bunun üzerinde çok etkili oldu. Hakem tarafından ihraç edilmedim, bugün ihraç edilsem normal karşılanırdı. Aynı pozisyonları farklı yorumlayan bir hakem ben son yıllarda belki de teknik direktörlük hayatımda görmedim. Bunu sadece kendi takımım için söylemiyorum. Bu kadar kötü yorumu olan bir hakemle bugün bizim adımıza kazanmak zordu."