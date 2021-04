Mustafa Denizli'den görülmemiş fedakarlık! Maaşını şehit ve gaziler için bağışlayacak

Spor Arena/Adil DEMİRÇUBUK 3 büyük kulübü şampiyon yapan tek teknik direktör olarak adını futbol tarihine yazdıran Mustafa Denizli’ye sürpriz bir teklif geldi... TFF 1. Lig ekibi Altay, Süper Lig’e çıkacak son ekibin belirleneceği play-off müsabakalarında takımın başına geçmesi için efsane teknik adama çağrıda bulundu. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, tüm Altay camiasının Mustafa Denizli’yi teknik direktör olarak takımın başında görmek istediğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"ONU TAKIMDA GÖRMEK HER ALTAYLI'NIN RÜYASI"

"Bizlerin, taraftarımızın, oyuncularımızın, tüm camiamızın hayallerini süsleyen tek bir isim var. Onu takımımızın başında görmek, her Altaylı’nın en büyük rüyası. Kulübümüz için her zaman ve her koşulda en doğru ismi göreve davet ediyoruz. Sadece Altay’ın değil, Türk futbolunun en büyük efsanelerinden birini Altay’ın başında görmek istiyoruz. Mustafa Denizli’ye, başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuz kaptanımıza, futbol yaşamında yazdığı müthiş öyküyü, teknik direktörlükle taçlandırması için çağrı yapıyoruz.”

"BU TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Mustafa Denizli ise konuyla ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada “İçinden yetiştiğim, ferdi olmaktan gurur duyduğum büyük Altay’dan ilk kez böyle bir davet aldım. Mustafa Denizli olmamda en büyük katkısı olan kulübümün bu davetini geri çevirmem mümkün değil. Ancak iki ricam var; 1-) Kulübün çok geniş bir kadrosu var; bu kadro en verimli sayıya indirilmeli. 2-) Bana teklif etmeyi düşündükleri ücret, Mehmetçik Vakfı ile Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na bağışlanmalı... Bunların yerine getirilmesi halinde camiama olan gönül borcumu ödemeye seve seve hazır olduğumu bilmelerini istiyorum” dedi.

UĞUR MELEKE: BÜYÜK MUSTAFA'YA DA BU YAKIŞIRDI

Türk futbolu, kulüp aidiyeti konusunda, değer yaratma konusunda maalesef biraz zayıf. Avrupa’nın üst düzey kulüpleri Solskjaer’lerine, Zidane’larına, Guardiola’larına sahip çıkmada daha hassas. Bizim kulüplerimiz de efsanevi isimlerine görev verdiklerinde ben bir sporsever olarak çok mutlu oluyorum, Mustafa Denizli’nin de Büyük Mustafa olarak tarihine geçtiği Altay’la buluşması güzel haber. Bu buluşma için para istememesi de ekstra şık. Hem Altay Kulübü’nü, hem de Mustafa Denizli’yi bu güzel buluşma için tebrik ederim ben de. Denizli’ler, Terim’ler, Güneş’ler kolay yetişmiyor. Mustafa Hoca’nın da bu vesileyle Türk futboluna hizmete devam etmesi sevindirici.

