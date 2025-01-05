Mustafa Denizli'den Galatasaray'a olay benzetme: Barcelona ve Manchester City gibi...

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Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi takım, 10. dakikada Osimhen'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçerken yanıt 27. dakikada Romulo'dan geldi ve devreye 1-1 girildi.

Dakikalar 61'i gösterdiğinde sahneye Yunus Akgün çıktı ve takımını üstünlüğe getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Sarı kırmızılıların 2-1 kazandığı mücadeleyi masaya yatıran Mustafa Denizli, HT Spor ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulundu.

'BEKLENENİN ÜZERİNDE ÇIKTI'

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Galatasaray'ın beklediğinden daha dişli bir rakiple karşılaştığını belirten Mustafa Denizli, "Galatasaray'ın bundan sonra oynayacağı maçların hiçbiri kolay geçmeyebilir. Göztepe kendisinden beklenen performansın üzerine çıktı" dedi.

'GÖZ ARDI ETMEYİN'

Göztepe'nin ligin en zorlu takımlarından biri olduğunu belirten Denizli, "Aldığı sonuçlar ve ortaya koyduğu futbol bunu açıkça gösteriyor. Galatasaray'ın performansına laf ediyoruz ama buna müsaade etmeyen Göztepe'yi de göz ardı etmemek lazım" şeklinde konuştu.

'GALATASARAY'A FARK ETMEZ'

"Galatasaray, kolay bir maç oynayacağını düşündü ancak Göztepe maça ağırlığını koydu. Tartıya koyduğun zaman Göztepe, Galatasaray deplasmanında oynamanın zorluğunu çok da müthiş bir şekilde yaşamadı. Galatasaray için iç saha veya deplasman fark etmez. Önümüzdeki hafta zorlu Başakşehir maçı var."

'BİRİ ÇABUK, BİRİ AKILLI OYUNCU'

"Dünyada en fazla 2. pas gol oluyor, 5. pastan sonrasının gol olma ihtimali çok düşük. Bunu bir ara Barcelona yaptı, geçtiğimiz yıllarda Manchester City çok yaptı. Onlar tabi yüksek kalite ayaklarla sonuç alabiliyordu. Yunus Akgün'ün attığı golde, Gabriel Sara, Mertens ve Yunus Akgün üçlüsünün 3. vuruşu gol oldu. Yunus Akgün çabuk, Gabriel Sara ise akıllı bir futbolcu." ifadelerini kullandı.