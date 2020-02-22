Mustafa Denizli'den Fenerbahçe-Galatasaray maçı yorumu: "Allak bullak olabilir"

Mustafa Denizli ve Mehmet Arslan, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçını masaya yatırdı.

SORU: İki tarafın da avantajlarını ve dezavantajlarını düşündüğünüzde kim daha çok öne çıkıyor?

M.D.: Şimdi bu maçın önemi şurada. Herkes Fenerbahçe-Galatasaray maçına kilitlendi. Ben sadece bu maça kilitlenmiyorum. Bu hafta oynanacak 180 dakikalık bir derbi var. Ligin üst sıralarını ya net olarak şekillendirecek ya da üst tarafı tam bir arapsaçına dönüştürecek. Fenerbahçe-Galatasaray maçını Beşiktaş-Trabzon maçından ayrı değerlendirmemek daha sağlıklı olur.

LİG ARAPSAÇINA DÖNEBİLİR

Bu maçı değerlendirirken tabloyu şöyle bir düşünelim. Trabzon ve Galatasaray’ın kazanması halinde lig 2 veya 3 takımlı yarış halinde devam eder. Ama tersi olursa, Beşiktaş ve Fenerbahçe kazanırsa üst taraf allak bullak olur, arapsaçına döner. Her şeye rağmen yarış asgari 4’lü, 5’li takımla devam eder. Onun için Fenerbahçe-Galatasaray maçının sonucu bugünkü Beşiktaş-Trabzon maçının sonucu kadar değerli. Hatta Beşiktaş-Trabzon maçının sonucu ondan da değerlidir, ligin kimlerle, nasıl devam edeceği açısından. Bu nedenle hafta sonunu sadece Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle değerlendirmek yanlış olur. Durum budur.

YA 2 YA DA ASGARİ 5 TAKIM

Bu hafta 180 dakikalık bir derbiye sahne olacak Türkiye. Ve tablo pazartesi günü çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Bunu beklemek mecburiyetindeyiz. 180 dakika sonunda üstteki yarışın kaç takımla devam edeceğini daha net göreceğiz. Ya 2 takımı ya da asgari 5 takım.

SAHANIN KENARINDA OLMAK HER ZAMAN ZORDUR

SORU: Bu tip maçları hem futbolcu hem teknik adam olarak defalarca yaşadınız. Hangisi daha zordur? Sahada olmak mı, kenarda olmak mı?

M.D.: Öyle enteresan bir soru ki; ikisi birbirine çok yakın gibi gözükse de birbirinden çok farklı iki alan. Bir tanesinde verdiğin kararlar bir grubu, bir camiayı, milyonları etkileyecek kararlar... Ki bu kulübe oluyor. Bir diğeri ise kendi kararını kendin vereceğin alan. O da saha içi. O 90 dakikalık performansı, o günkü tercihleri, maç içindeki düşüncelerin belirler. Saha kenarında olmak ise kılık kırk yarmak, 90 dakikalık stratejiyi belirlemek, başlama, devam etme ve bitirme stratejisi dediğimiz kiminle başlayacaksın, oyununu gidişine göre kiminle devam edeceksin ve kiminle bitireceksin... Bunun için de 3 tane şansın var. Ya böyle oyunu değiştireceksin ya da oyun içindeki pozisyonları değiştireceksin. Şartlar ne olursa olsun oyununu sonucunda senin tercihlerin değerlendirecek. Başarı ve başarısızlık birinci derecede sana mâl edilecek. Dolayısıyla kenarda olmak her zaman çok daha zordur.

FENERBAHÇE'DE EMRE VE GUSTAVO'NUN İŞİNİ YAPACAK FUTBOLCU YOK

SORU: Emre Belözoğlu ve Gustavo’nun yokluğu F.Bahçe’yi nasıl etkiler?

M.D.: Fenerbahçe’ye baktığın zaman oyuna yön veren, oyunu şekillendiren, oyunda beyin görevi yapan iki futbolcudan bahsediyoruz. Onların kalitesinde ve onların işini yapacak futbolcu şu anda Fenerbahçe’de mevcut değil. Rodrigues de büyük bir ihtimalle görev yapmayacak. Bunlardan Fenerbahçe’nin istifade etme şansı olsaydı ve maç öncesi sen bana Fenerbahçe’de ‘Bu oyunun sonucunu kimler etkileyebilir?’ diye bir soru sorsaydın ben sana önce bu üç ismi söylerdim. O manada Fenerbahçe sıkıntı çeker. G.Saray’da da sakatlıklar var. Luyindama’nın uzun süre oynamayacak olması, Lemina’nın görev yapamayacak olması, Falcao’nun tam fit durumda olmaması da G.Saray’ın dezavantajı. Ama teraziyi koyduğun zaman F.Bahçe’deki kayıplar daha ağır basıyor diyebiliriz.

DERBİ MAÇTA İYİ FUTBOL SÜRPRİZ OLUR İNŞALLAH

SORU: Derbide nasıl bir futbol bekliyorsunuz?

M.D.: Derbide, önce iki takımın durumunu değerlendirmek lazım. Hangi sonuçlar neyi doğurur. Fenerbahçe’nin ‘ben bu yarışta varım’ diyebilmesi için mutlaka kazanması lazım. Galatasaray için kazanmak Trabzon’un en büyük rakibi olmak demek. Şu anda da gözüken o. Öncelikle düşünülecek formül muhtemelen kaybetmeme üzerine olacak her iki taraf için. Ama kaybetmemek daha çok Fenerbahçe’nin aleyhine olacak bir sonuçtur. Çünkü kazansa dahi hâlâ Galatasaray’ın gerisinde kalacak. Dolayısıyla bu tür maç öncesi düşüncelerin hakim olduğu bir ortamda iyi futbol beklemek sürpriz olur. Yani bu 90 dakika iyi futboldan önce kaybetmemeyi ve ‘nasıl kazanırım’ı ön plana çıkarır. Bu düşüncelerle oynanacak maçtan iyi futbol beklemek iyimserlik olur. İnşallah yanılırız.

SORU: Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin son yıllarda futbol olarak keyif vermediğini düşünüyor musunuz?

M.D.: Onu bir evvelki soruda net olarak yanıtladık. Evet net olarak keyif vermiyor. Bu kadar baskısı ve dış çevre etkileri olan maçlarda iyi futbol oynanması ikinci planda kalıyor.

BANA GÖRE FATİH TERİM DERBİYE ADEM BÜYÜK İLE BAŞLAYACAK

SORU: Bir tarafta Radamel Falcao gibi bir dünya markası, diğer tarafta son maçlarda leblebi gibi gol atan Adem Büyük. Siz olsanız derbide hangisini oynatırdınız?

M.D.: Şimdi bunun kararını verecek, her iki takım için de bu tercihleri yapacak olan değerli teknik adam var. Benim dışarıdan algım Fatih hocanın Adem ile başlayacağı ve fizik olarak da şu anda sakatlıktan çıkmakta olan Falcao’nun oyuna sonradan dahil edilmesi hem onun açısından hem takım açısından daha sağlıklı bir karar olur diye düşünüyorum. Ama biraz evvel söylediğim bu maç stratejilerinin hikayesinde hocanın daha farklı düşünceleri de olabilir.

FENERBAHÇE KAYBEDERSE SEZON BİTER

Fenerbahçe kaybederse ersun Yanal’ın kredisi tükenir mi?

MA: Ersun Yanal’ın gelecek sezon da Fenerbahçe’nin başında kalması için şampiyon olması gerekiyor. Bu maçı kaybederse kesinlikle sezon sonunda olmaz. Ama bu maçı kazansa bile, sezon sonunda şampiyon olamazsa, yine olmaz. Dolayısıyla Galatasaray derbisi bir anlamda, Yanal’ın hikayesini de yazacak. Olmak ya da olmamak derbisi bu bir anlamda. Dolayısıyla kazanmak zorunda olduğunu hissediyor. Bu durum da psikolojik olarak üzerinde müthiş bir baskı yaratıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu tür kriz yönetimlerinde nasıl bir sınav verdiğini hemen hemen hiç test etmedik. Ama ‘sınavcık’ dediğimiz birkaç küçük krizde hiç de iyi bir notu olmadı Ersun Yanal’ın.

TRABZON GALİP GELİRSE 'DERBİCİK' OLUR, BEŞİKTAŞ KAZANIRSA 'BOCA-RIVER'A DÖNÜŞÜR'

Bu derbiyi diğerlerinden farklı kılan bir özellik var mı?

MA: Her derbi kendi hikayesini yazıyor. Ama soru doğru; bu derbinin kendi hikayesinden bağımsız olarak birden fazla hikayesi olacak.

Ertuğrul Özkök’ün dediği gibi ali koç-Fatih Terim tartışmasının saha için rövanşı yaşanacak.

Ali Koç başarısız bir başkanlık dönemi yaşıyor. Fenerbahçe kaybederse, Kadıköy’de 20 yıl sonra onun başkanlığında kaybedecek.

BeşikTaş-Trabzonspor maçını, bordo mavililer kazanırsa derbi, ‘derbicik’e dönüşüverecek.

Beşiktaş kazanırsa, ‘el Clasico’ kıvamı aşan ve Boca-River ruhuna evrilen bir derbiye dönüşecek.

FenerBahÇe kaybederse, ersun Yanal dönemi kapanacak. Buna benzer pek çok hikaye barındırıyor bu derbi kendi içinde.

SIRADAN BİR TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ GİBİ

Ersun Yanal için ‘aynı oyuncularda ve oyunda gereksiz yere ısrar ediyor’ görüşüne katılıyor musunuz? eğer katılıyorsanız, Fenerbahçe’nin zirveden bu kadar geri düşmesinde bunun payı ne kadardır?

MA: Bundan daha büyük bir eleştirim var Yanal için. Fenerbahçe gibi bir takımın hocası olmaktan daha çok sıradan bir takımın teknik direktörü gibi. Beden dili, duruşu, vurgusu sözlerini desteklemiyor. Oysa artık teknik adamlar bu oyunun en büyük parçalarından biri. Futbol takımlarının liderleri onlar. İki tip teknik adam modeli var. abdullah avcı gibi daha çok taktik ve takım disiplinine inanan ve futbolcuyu takımın bir parçası yapan hocalar. Bir de Sergen Yalçın gibi soyunma odasına hâkim olan, futbolcuya ve onun yeteneklerine sınırsız özgürlük veren teknik adamlar. Başarıya giden yolda bu iki yöntemi uyguluyor hocalar. Doğrusu ben bu tabloda Yanal’a yer bulamıyorum.

G.SARAY'IN AVANTAJLARI TERİM VE MUSLERA

Size göre Galatasaray’ın Fenerbahçe karşısında en büyük avantajı kim ya da kimler olacak?

MA: Tartışmasız Fatih Terim. Bu derbinin ve Kadıköy’ün röntgenini çekebilecek kadar büyük bir tecrübe. Takımını ve camiayı mükemmel yönetiyor.

SİZ OLSANIZ YARIN HANGİ MAÇI İZLEMEYİ TERCİH EDERDİNİZ?

Yarın Arsenal-Everton maçı ile Fenerbahçe-Galatasaray derbisi aynı saatte oynanacak. Mesleki zorunluluk olmasaydı hangi maçı izlemeyi tercih ederdiniz? nedenleriyle anlatır mısınız?

MA: Sahada rakibini ve hakemi aldatan, rol yapan saygısız oyuncular yok. Müthiş bir tempo ve sadece topa odaklı bir sertlik ve mücadele var. ï Cezalandırıcı olarak değil, oyunu güzelleştiren bir hakem yönetimi var. ñ İnanılmaz güzel çekimlerle, muhteşem kenar yönetimi gösterisi ile dolu. óVe saha içinde topla mucizeler yaratan kaliteli oyuncu şovu var. Sizce hangi maçı izlerim?..

NORMAL KOŞULLARDA BERABERLİK ÇIKAR

İki takımın son durumlarını, saha ve seyirci koşullarını göz önünde bulundurursak, bu maçta galibiyete yakın olan taraf Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

MA: Kazanmayı çok isteyen bir Galatasaray ile, kaybetmenin sezonu bitirmek anlamına geleceğini bilen Fenerbahçe’nin maçı. Bu maçtan çıkacak sonuç beraberlik olur. Kazanmaktan daha çok kaybetmemek önemli iki takım içinde. Tabii ki bütün bu senaryo kırmızı kart, sakatlık vs. gibi bir takım faktörleri dışarıda bıraktığımız bir senaryo. Ama Fatih Terim’in hem psikolojik olarak hem de kulüp içindeki konumu bakımından daha rahat olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada belirleyici olan Yanal’ın alacağı risk olacak.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!