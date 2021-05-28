Mustafa Denizli ve Altay'ın muhteşem finali! Anlamlı zaferde inanılmaz tesadüf...

Altaylı ‘Büyük Mustafa’ efsanesi olduğu ‘Büyük Altay’ın başında 2020-21 sezonuna öyle bir finalle adını Süper Lig’e yazdırdı ki, anlatılmaya değer... Hangisinden başlayalım, önce kızı Lâl’in süprizinden... TFF 1. Lig finalinde Altınordu’yu 1-0 yenerek Süper Lig vizesi aldıkları karşılaşma sonrası kupa töreni bitmiş, Mustafa Denizli soyunma odasına girmişti. Telefonunu alıp bir baktı; 500’ün üzerinde mesaj gelmişti. Fakat açmak istemedi telefonu, kapattı. Odadaki arkadaşlardan birinden rica etti; kızlarıyla görüşmek istiyordu.

Lal'in sözleri çok şaşırttı

Küçük kızı Lâl’i aradılar. Lâl telefonu açtı, karşısında babasını gördü, “Birkaç dakika sonra arayacağım önemli bir işim var” dedi ve telefonu kapadı. Mustafa Denizli evde maçı izleyen küçük kızının o an bundan daha önemli ne işi olabilir diye düşünürken, bir anda kapı açıldı ve içeri “Şampiyon” diye bağırarak Lâl girdi. Kızının sürprizi karşısında çok şaşıran ve bir o kadar sevinen Denizli sanki ikinci kez şampiyon olmuşcasına sevinçle kızına sarıldı. Baba ve kız daha sonra şampiyonluk kupasıyla gururla poz verdi.

Güner tam bir yıl önce söylemişti

Final gecesinin süprizi bununla da kalmadı elbette. Uzun zamandan bu yana Mustafa Denizli’nin hayat hikayesini konu alan bir belgesel dizi çekiliyordu. Belgeselin yapımcısı Cavit Çetin Güner bundan tam 1 yıl önce, “Belgesel, Mustafa Denizli’nin genç yaşta Altay Kulübü’nün kapısından girmesiyle başlıyor. Teknik direktör olarak da Altay’la şampiyonluk yaşasa ne final olur ama!” demiş. Güner, bu rüyasını Denizli’nin yakınlarına da anlatmış. Sürprizlerle dolu şu hayatta Güner’in dileği önceki akşam ‘muhteşem final’le gerçeğe dönüştü. Büyük Mustafa, Büyük Altay’ı şampiyon yapıp Süper Lig’e çıkardı.

Süper Lig maçlarını 'Mustafa Denizli Stadı'nda oynayalım

Altay, 18 yıl sonra Süper Lig’e dönüşünü maçlarını Alsancak Stadı’nda oynayarak taçlandırmak istiyor. 2014’te kapatılıp 2015’te yıkıldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından UEFA standartlarında yeniden yapılan stadın inşaatının yeni sezonda bitmesi planlanıyor. Yıkılmadan önce stadın son kiracısı konumunda olan Altay, tahsis için finaldeki rakibi Altınordu’yla yarışırken, Altaylılar, stada Mustafa Denizli’nin isminin verileceğini düşünüyor. Öte yandan Altay ve Altınordu takımları maçtan sonra aynı uçakla İzmir’e döndü. Takımlarını karşılamak için havalimanına gelen yüzlerce Altay taraftarı, sportmence davranıp, kendi takımlarından önce alandan çıkan Altınordu kafilesini alkışladı.