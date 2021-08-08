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Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 08.08.2021 - 12:49 | Son Güncelleme:

Mustafa Denizli transfere doymuyor! Altay'ın 8. imzası Cesar Pinares...

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Mustafa Denizli transfere doymuyor! Altay'ın 8. imzası Cesar Pinares...

Süper Lig kulüplerinden Altay, bir süredir görüşme halinde olduğu Şilili 10 numara Cesar Pinares’le de el sıkıştı.

Siyah-beyazlıların, son olarak Brezilya’da Gremio forması giyen 30 yaşındaki Pinares için kulübüne 1 milyon dolar bonservis ücreti ödediği iddia edildi.

Tecrübeli futbolcunun İzmir ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Cesar Pinares, sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katılarak Altay’ın 8’inci dış transferi olacak.

MELİH YETİŞTİRMEYE TAKILDI

Altay’ın İzmir’e getirip sözleşme imzalamadan yollarını ayırdığı gurbetçi sol bek Melih Altıkulaç transferinde yetiştirme bedeline takıldığı açıklandı.

Mustafa Denizli transfere doymuyor Altayın 8. imzası Cesar Pinares...

Oyuncunun avukatı, siyah-beyazlıların yetiştirme bedeli konusunda Fransa ekibi Olympique Lyon’a verdiği sözü ve beklentileri yerine getirmekte zorlanıp, işlemler konusunda geç kaldığını, bu yüzden Lyon’un transfer görüşmelerini tek taraflı sonlandırdığını söyledi.

Mustafa Denizli transfere doymuyor Altayın 8. imzası Cesar Pinares...

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