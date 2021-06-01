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GeriFutbol Mustafa Denizli raporu sundu, Altay’da Andre Poko kalacak
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Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 01.06.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Mustafa Denizli raporu sundu, Altay’da Andre Poko kalacak

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Mustafa Denizli raporu sundu, Altay’da Andre Poko kalacak

Süper Lig ekiplerinden Altay, iç transferde Andre Poko ile yeniden anlaşmak için kolları sıvadı.

Geçen sezon Göztepe’den ayrıldıktan sonra devre arasında siyah-beyazlı kulüple el sıkışan Gabonlu ön liberoyu özellikle ligin son bölümünde sergilediği performansla kalitesini kanıtladı.

Teknik direktör Mustafa Denizli’nin sözleşmesi sona eren Poko’nun takımda tutulması yönünde rapor verdiği, yönetimin de deneyimli teknik adamla aynı görüşte olduğu ifade edildi.

Siyah-beyazlı formayla 1’inci Lig’de 3’ü Play-Off olmak üzere 6 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcunun da İzmir’de mutlu olduğu ve yuvada kalmaya sıcak baktığı belirtildi.

Mustafa Denizli raporu sundu, Altay’da Andre Poko kalacak

Altay’da kaleci Stackhowiak, Regattin, Deniz Kadah gibi isimlerin de sözleşmeleri sona erdi.

Mustafa Denizli raporu sundu, Altay’da Andre Poko kalacak

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