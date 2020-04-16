Mustafa Denizli: "İlklerin hocasıyım hangisini söyleyeyim"

Gerek kulüp bazında, gerekse Milli Takım’da önemli başarılara imza atan teknik direktör Mustafa Denizli, “Türkiye’de üç büyüklerin hepsiyle şampiyonluk yaşayan bendim. Bundan sonra olur mu, bilmiyorum. Zor gibi gözüküyor...” dedi.

Türk futbol tarihine adını ilklerin adamı olarak altın harfler ile kazıyan usta teknik adam Mustafa Denizli, her zaman taraftarların ilgi ve sevgisine mazhar olduğunu belirtti. TRT Spor’da yayımlanan Sporcu Vizesi programına konuk olan Denizli, G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş’ın üçünde birden şampiyonluk yaşayan tek çalıştırıcı olduğunu hatırlatarak, “Zaman zaman gösterilen ilgi karşısında zorlanıyorum. Bazı gençler geliyor, ‘Bizi şampiyon yaptın’ diyorlar. Ben de kendi kendime soruyorum ‘Hangisini acaba’ diye” ifadelerini kullandı.

‘Bir tane seçme şansım yok’

Denizli, “Geriye dönüp baktığınızda, o görüntüyü tekrar izlediğinizde, tüylerinizin diken diken olduğu anlar hangisi?” sorusu üzerine şöyle konuştu: “Ya öyle bir seçme hakkın yok. Şimdi hangisini seçeyim? Mesela Avrupa’da ilk çeyrek final oynayan Milli Takım’ın başında ben vardım, Şampiyon Kulüpler Kupası’nda yarı final oynayan ilk Türk takımının teknik direktörü bendim. Türkiye’de 3 büyüklerin hepsiyle şampiyonluk yaşayan bendim; bundan sonra olur mu, bilmiyorum. Zor gibi gözüküyor... Bütün bunları bir araya koyup da bunların içerisinden bir tane seçme şansın olmuyor...”

‘Köln’deki o maç sonu...’

Tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: “Mesela Köln’de oynadığımız bir Monaco maçı vardı. Galatasaray yarı finale çıkarken o maçın bitişi ve stadyumun hali... Onu mu seçeyim? Yoksa F.Bahçe’de şampiyonluk yaşayan ilk Türk’üm onu mu? F,Bahçe 100 yıllık tarihinde başka bir

Türk’le şampiyon olmamış... Beşiktaş da ilk Türk teknik direktör olarak şampiyonluğu benle yaşadı. Şimdi bunların hangisini seçeyim? Bir sıralama yapsan, hangisini ön plana çıkarırsın? Bunların hepsi bizim için anlatılması hakikatten imkan dahilinde olan şeyler değil.”

10 BiN KiŞi KARŞILADI BENi TARLADAN KAÇIRDILAR!

İran’da Pas, Persepolis ve son olarak Traktör Şazi takımlarını çalıştıran Denizli, bu ülkede çok sevildiğini dile getirdi. Özellikle Traktör’ün başına getirildiği dönemde kendisi için büyük bir karşılama yapıldığını belirten tecrübeli teknik adam “Tebriz’e ayak bastığım gün, havalimanında 10 binin üzerinde insan vardı karşılamaya gelen. Güvenlik önlemleri tam manası ile alınamayınca biz uçaktan inip aprondan tarlaların içerisinden merkeze gitme fırsatı bulduk” dedi. Traktör deplasmanına daha önce rakip takım teknik direktörü olarak da gittiğini belirten Denizli “Sahaya çıktım 10 bin kişi başladı ‘Mustafa Denizli’ diye tezahürat yapmaya. Bana ‘Takım için gelenler var ama asıl kalabalık sizin için geldi’ dediler” ifadelerini kullandı.