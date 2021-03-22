Mustafa Denizli ile iş birliği

A Milli Futbol Takımı sponsorluğu, E-spor ve bireysel sporcu sponsorlukları dahil, yıllardır farklı branş ve alanlarda spora ve sporcuya verdiği desteklerle fark yaratan erkek bakımının lider markası, Türk sporunun önde gelen camialarından Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray iş birlikleri tanıtımında 3 büyükleri şampiyon yapan tek teknik direktör olan Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli ile iş birliğine imza attı.

Mustafa Denizli bu iş birliği ile ilgili; “Türkiye’nin 3 büyük ve güzide kulübüyle geçmişte yaşadığımız başarıların, bir gün böyle bir iş birliğine vesile olması beni ayrıca mutlu etti. Reklam filmi çekilirken, o anları tekrar izlemek beni o özel günlere yeniden götürdü. Erkek bakımının lider markası, yaşadığım tüm şampiyonluklarda benim yol arkadaşımdı. Her maçtan önce mutlaka tıraş olur, sahaya çıkardım. Ben takımıma ve saha içi stratejilerime olduğu kadar duruşuma da önem veririm. Tüm bunlar birleşince de; Türk sporuna ve Türk futboluna her zaman destek veren bu proje özelinde çalışmak benim için ayrı bir anlam kazandı. Kulüplerimiz, içinde bulunduğumuz dönem dolayısıyla zorlu bir süreçten geçiyor. Bu noktada takımlarına destek vermek isteyen sporseverler için lisanslı ürünleri ile güzel bir projede yer aldığım için mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.