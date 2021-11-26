Mustafa Denizli: 'Galatasaray, Türkiye'yi mutlu etti'

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Süper Lig'de Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Denizli'nin sözleri;

Grafiği son derece iyi bir rakibe karşı oynadık. Bazen iyi oynadığımız maçlarda puan alamadık ama bugün gerçek manada rakibin üstünlüğü vardı. Bu şartlar dahilinde aldığımız 1 puana seviniyoruz.

G.SARAY MUTLU ETTİ

Galatasaray hem camiayı hem Türkiye'yi mutlu etti. Bu mesleğe başladığım bir camia Galatasaray camiası. Galatasaray iyi futbol oynuyor, özellikle Avrupa maçlarında harika işler yapıyor. Zorlu bir deplasman olacak ama oyunumuz bugünkünden çok daha iyi olacak.