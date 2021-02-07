Mustafa Denizli, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası açıkladı! Mostafa Mohamed...

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Spor Arena'ya değerlendiren Mustafa Denizli'nin yorumları şu şekilde;

Bütün Türkiye’nin merakla beklediği maç öncesi bireysel olarak iki takımı karşılaştırdığımızda Fenerbahçe’nin Galatasaray’a oranla daha iyi olduğunu söyleyebileceğimiz bir derbiydi. İlk yarıda her iki takım için kısır bir oyun sergilendiğini söyleyebiliriz. Belki de bu yarının en önemli pozisyonlarından bir tanesi Samatta’nın vurup Muslera’nın kollarında kalan bir yan toptu.

İlk devrede özellikle Nazım’la Galatasaray’ın sol tarafını zorlayan bir Fenerbahçe vardı. Fakat burada esas sorun şu; Fenerbahçe’nin önde yer alan üçlüsü neredeyse birbirinin kopyası gibi.

Kolektif oyun anlayışı içerisinde yoklar. Birbirleriyle saha içi dili son derece uzak. Tek tek baktığınız zaman bireysel olarak iyiler ama bir araya gelince üretkenlikleri son derece düşük.

MOHAMED GEÇEN YIL BENiM TREZEGUET’YE SORDUĞUM iKi OYUNCUDAN BiRiYDi

İkinci yarı heyecan ve pozisyon bakımından daha zengindi. Bir defa Fenerbahçe orta sahası kabul etmek gerekir ki Türkiye’deki en kalite yaratıcı ayaklara sahip futbolcularından kurulu. Bu, bir takımın hem önde hem arkada oynayan oyuncuları için büyük avantaj. Fenerbahçe bunu bir türlü kullanamıyor. Zamanla mutlaka kullanacaktır. Galatasaray’ın attığı gol bir anımı aklıma getirdi.

Geçen yıl ben, başında bulunduğum takıma almak için Trezeguet’e Mısır’dan iki futbolcu sormuştum. Bunlardan biri Mostafa Mohamed’di. Mohamed dün hem attığı golle hem yan toplardaki hakimiyetiyle Galatasaray’a büyük katkı sağlayacağını gösterdi.

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR SAKiNDi

Oyuna baktığımız zaman kolektif olarak Galatasaray’ın Fenerbahçe’den çok daha iyi olduğunu söylemek lazım. Bazı final paslarını ve seçim yanlışlarını katarak bunu söyleyebiliriz. Sarı kırmızılı oyuncular daha sakindi ve daha takım oyununu ortaya koyan bir anlayışları vardı.

Dün akşam ki maç şunu gösterdi... Bu sonuç uzaktan da yakından da olsa Trabzonspor’u da sevindirmiştir. Dolayısıyla üç tane büyük aday ve arkadan gelen Trabzonspor. Ama psikolojik olarak şu an en iyi durumda Galatasaray’ın olduğunu söyleyebiliriz.

TERiM’iN STRATEJiSi DAHA iYiYDi

Fatih Terim’in bu maç için oyun düşüncesi, başlama ve bitirme stratejisi Fenerbahçe’den daha iyiydi. Neticede şartlar ne olursa olsun bu maç 50 bin kişinin önünde olsaydı farklı bir atmosfer ve anlatış olacaktı. Futbolun en önemli unsuru olmayınca derbideki güzellikler bile o ambiyansı yaşatmadığı için arada kaybolup gidiyor.

Neticede geçen yıldan sonra bu yıl da Galatasaray, Kadıköy’de kazanma başarısını gösterdi ve ‘Yarışın içinde en önemli ayaklardan biriyim’ dedi. Fenerbahçe kazansaydı 6 puanlık farkın kapanması çok kolay olmayabilirdi. Gerçi önümüzde uzun süreli bir maç trafiği var. Ama bu camiaların galibiyetleri psikolojik olarak da avantaj sağlıyor. Benim bu maçtan sonra söyleyeceğim; Fenerbahçe kadro yapısıyla, Galatasaray kolektif anlayışıyla, Beşiktaş ise kaybettiği 5 puana rağmen bu yarışın içinde kıyasıya olacaklar.

FENERBAHÇE ŞANSINI KULLANAMADI

Fenerbahçe kazansaydı çok önemli bir puan farkı yapacaktı ezeli rakibine karşı. Ancak bu şansı kullanamadı. İki maçta Galatasaray’a gol dahi atamadı. Ve şimdi puanlar eşitlendi. Dün akşam kaybeden Fenerbahçe kazansa Galatasaray’ın yanında Beşiktaş da olurdu. Oyun içerisinde Cüneyt Çakır’ın iki tane kartı atladığını düşünüyorum. Biri Serdar-Emre Kılınç, biri de Arda-Valencia pozisyonlarında... Çakır’ın iki tane kartını söyledik ama zorluk derecesi bu kadar yüksek bir maçtan başarıyla çıktığını söylememiz lazım.

Serdar Aziz’in Donk’a müdahalesini de Çakır kaçırmış olabilir ama VAR hakeminin uyarması gerekirdi. Tabii şunu da göz ardı etmemek lazım...

Muslera’nın dönüşü sadece sahalara dönmesiyle ilgili bireysel bir hadise değil. O, bir takımın psikolojisini yukarıya çeken bir oyuncu olduğunu gösterdi.

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