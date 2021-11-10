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Mustafa Denizli: "Benim büyüklüğüm Altay yanında küçük kalır..."

#Mustafa Denizli#Altay#Anadolu Kulüpleri
Mustafa Denizli: Benim büyüklüğüm Altay yanında küçük kalır...

Süper Lig’de son haftalarda düşüşe geçerek 16 puanla 11’inci sıraya gerileyen Altay’da teknik direktör Mustafa Denizli, Avrupa kupaları hedefinden sapmadıklarını vurguladı.

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Katıldığı bir televizyon programında Avrupa barajının 4-5 puan gerisinde yer aldıklarını dile getiren Denizli, "Hedefi sezon başında koyduk. Yeni kurulmuş ve devam eden bir kadroyla Avrupa kupalarını hedefliyoruz. O grupla aramızda ciddi bir puan farkı yok. 4-5 puanlık farklar futbolda fark değildir. Bunların hepsini kapacağız" dedi.

Sezona beklentilerin üzerinde bir giriş yaptıklarını söyleyen Mustafa Denizli, "Süper Lig’e yeni gelmiş bir takım için çok önemli bir başlangıçtı. Son Antalya maçında gerçekten kötü oynadık, 12 haftalık periyodun en kötü maçıydı. Kötü oynasak puan alırdık. Biz ligin bütçesi en düşük takımıyız ama bu problem ya da mazeret değil. Büyük düşünen takımlar için mali bütçeler senin değerini ortaya koymaz. İlk 6 hafta sıkıntı yaşamadık. Sakatlıklar nedeniyle sol tarafımız güç durumda, oyuncu ihtiyacımız var. Bunları çözeceğiz" diye konuştu.

"BENİM BÜYÜKLÜĞÜM KÜÇÜK KALIR"

Altay’ın önünde, "Büyük" sıfatının olduğunu dile getiren teknik direktör Mustafa Denizli, kendisine, "Büyük Mustafa" denilmesinin hatırlatılması üzerine, "Öyle bir camia ki burası 107-108 yıllık tarihinde 18 yıl fiilen bulunmak çok farklı duyguları beraberinde taşıyor. Çok büyük camialarda görev yaptım. Bütün gençliğini geçirdiğin camiada hissettiklerin biraz farklı. Bunu herkes anlayışla karşılar. Tüylerin her maça çıkışında diken diken oluyor. Altay tekrar hak ettiği yerde. Altay’ın önünde, ’Büyük’ sıfatı var, bizimkisi küçük olur Altay’ın yayında. Bizim büyüklüğümüzün sözü olmaz. Bu camiayı Türkiye’de en iyi bilen ve en fazla yaşayan insanlardan biriyim. Geçen yıl Süper Lig’e çıkışımız, Altay’la bir şampiyonluk yaşamak yaşadığım bütün şampiyonluklardan farklı bir duygu ortaya çıkartıyor. Bütün şampiyonluklar çok değerli fakat büyüdüğün camiada tekrar bunları yaşamak inanılmaz mutluluk verici" yorumu yaptı.

"TARAFTARIN BİLİNCİ YÜKSEK"

Altay taraftarının geçen sezon göreve başladığında kendisini bağrına bastığını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "İzmir’e döndüğüm zaman öyle bir taraftar kitlesiyle karşılaştım ki bunun devam eden bir nesil olduğunu hatırladım. Futbolculuğum zamanında babaları, amcaları, dayıları Altay’la büyüyen çocuklar bunlar. Onları aile büyükleri gibi mutlu etmek bizim görevimiz. Altay taraftarı futbol bilinci yüksek bir gruptan oluşuyor. Kaybettiği maçlardan sonra bağrına basıyorsa oynadığı futboldan memnun demektir" şeklinde konuştu. 

"ALSANCAK VE ALTAY ETLE TIRNAK GİBİ"

Alsancak Stadı’nın evleri olduğunu vurgulayan Denizli, "Evimize dönüyoruz. Stat değil orası bizim evimiz. Benim 18 yılım orada geçti. Stat başka bir şey. Her takımın stadyumu vardır, fakat Alsancak Altay için farklı bir yerdir. Göztepe’nin, Karşıyaka’nın, Altınordu’nun, İzmirspor’un kendi tesisleri vardı. Bizim tesisimiz Alsancak’tı. Ben orada uyudum, maça çıktım, antrenmana çıktım. Alsancak tarifi mümkün olmayan bir konumdadır Altay için. Alsancak için Altay, Altay için Alsancak etle tırnak gibidir. Mümkün değil ayrılmaz" dedi.

"İSİM KONUSUNU BİLMEM"

Alsancak Stadı’na Mustafa Denizli isminin verilmesi gündemdeki yerini korurken, bu konuda Denizli şöyle konuştu:

"Ben bilmem sağ olsunlar. Takip ediyorum. Önemli değil. Ben bütün gençliğimi o statta yaşadığım için Alsancak’ın Altay için ne ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Kolay değil 18 yıl, haftadan, aydan bahsetmiyoruz. O tarihin içerisinde güldüğün, ağladığın bütün her şey o stadın içinde geçti. Kamp yerimiz, kulüp binamız, soyunma odamız orasıydı. Yeni stadına kavuşmuyor, Altay eve dönüyor. Bu birliktelik çok önemli hem İzmir hem Türkiye için. Asla tarihten silinmeyecek."

10 KASIM’DA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIYOR

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bugün 72 yaşına girdi. Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olduğu için 10 Kasım’larda doğum gününü kutlamadığını dile getiren Mustafa Denizli, "10 Kasım bizim için sadece hüzün, hatırlanmak doğmak değildi. Ben doğdum ama Türkiye’nin yasa boğulduğu gün ve yas tuttuğu günler benim doğum günümse hiçbir şey ifade etmedi" dedi.

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#Mustafa Denizli#Altay#Anadolu Kulüpleri

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