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Mustafa Dalcı: Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum

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#Süper Lig#Adana Demirspor#Mustafa Dalcı
Mustafa Dalcı: Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 22:16

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 4-0 yenildikleri maçın ardından konuştu. Mustafa Dalcı, Fenerbahçe’yi tebrik ederek, “Kırmızı karta kadar her şey çok doğruydu. Kırmızı karttan sonra dengeler değişti. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum” dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, evinde Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu. Dalcı, “Maça çok iyi hazırlanmıştık aslında. İlk yarı bir pozisyon hariç çok dengeliydi. İkinci yarıya da çok dengeli başladık. Fenerbahçe’nin hücum opsiyonlarını çok iyi biliyorduk. Onlara organizasyon şansı vermemiştik. Bunlar da oldu. Kırmızı karta kadar her şey çok doğruydu. Kırmızı karttan sonra dengeler değişti. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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#Süper Lig#Adana Demirspor#Mustafa Dalcı

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