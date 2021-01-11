Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler! "Haddini bileceksin"

Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men cezası verilmesi hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt veren Cengiz, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını dinledim. Bu kadar sorumsuz bir açıklamayla ilk kez karşılaştım. Karar 4 Aralık'ta alınmış. Bize yeni iletildi. Sayın Ali Koç, bizi ayartan kulüp gibi gösteriyor, 'Bu kulüp bunu hep yapıyor, devamlı yapıyor, gerekli ceza verilsin, gözüm üzerinizde ey Tahkim' diyor. Biz ayartan kulüp değiliz. Gelen 21 sayfa yazıda açıkça Galatasaray ayartan kulüp değildir." dedi.

UÇK'nın disiplin cezası verme yetkisi olmadığını belirten Cengiz, "Galatasaray herkesin bildiği gibi Türkiye'de futbolun kıblesidir. İster yerli, ister yabancı bütün oyuncular Galatasaray'a gelmek ister, bunu kabul edeceksiniz, bu bir gerçek, bundan rahatsız olmayın. UÇK disiplin cezası vermiş, 6 maç. Böyle bir şey olamaz. UÇK'nın disiplin cezası verme hakkı yok." diye konuştu.

Cengiz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ali Koç, sen haddini bileceksin. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin, Allah arttırsın ama mahkemeleri yönlendiremezsin, baskı altına alamazsın. Ne haddin, ne yetkin var."

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