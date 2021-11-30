Mustafa Cengiz, paha biçilemez hizmetler yaptı

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1- Başkanlığı döneminde futbol takımı 2 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

UEFA CEZASINI ÖNLEDi

2- Galatasaray’ın Avrupa kupalarından men edilme tehlikesini ortadan kaldırdı. UEFA ile 4 yıllık Finansal Fair Play (FFP) anlaşması imzaladı. FFP’ye tam olarak uyduğu için UEFA, ‘iyi niyet’ indirimi yapıp anlaşmanın süresini 3 yıla düşürdü; bu da mevcut yönetimin önünü açtı.

OLASI BiR MALi KRiZi ÖNLEDi

3- Borçları döviz cinsinden TL’ye çevirerek Galatasaray’ı yeni bir finansal krize girmekten kurtardı.

TRANSFERDE MÜTHiŞ KÂR

4- Transfer gelir-giderinden 19 milyon Euro kâr edilmesini sağladı. 47,6 milyon Euro’luk harcamaya karşın 64,6 milyon Euro’luk futbolcu satışı gerçekleştirdi.

FLORYA ARAZiSiNi GERi ALDI

5- Florya Metin Oktay Tesisleri’nin bulunduğu araziyi 120 milyon TL karşılığında yeniden Galatasaray Kulübü’ne kazandırdı ve araziye imar izni çıkardı.

KEMERBURGAZ iÇiN START VERDi

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6- Galatasaray’ın geleceği’ denilen Kemerburgaz projesi hayata geçirildi.

GALATASARAY ADASI ZAFERi

7- Galatasaray Adası için yürütülen hukuki mücadeleyi kazanarak, adanın yeniden kulübe geçmesini sağladı.

786 MiLYON TL ŞAHSi KEFALET

8- Görev süresi içinde kulübün borçlarına karşılık toplam 786 milyon TL’lik şahsi kefalete imza attı.

FAN TOKEN’DEN 17 MiLYON

9- Başkanlıktaki son senesinde Fan Token projesini hayata geçirerek, o yıl 17 milyon dolar kazandırdı.

FENERBAHÇE’YE HiÇ YENiLMEDi

10- Galatasaray, futbolda 21 yıl sonra Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenmeyi başardı. Başkanlık görevinde iken hiç Fenerbahçe mağlubiyeti yaşamadı.