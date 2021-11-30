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Mustafa Cengiz, paha biçilemez hizmetler yaptı

#Mustafa Cengiz#Galatasaray#Cenaze Töreni
Mustafa Cengiz, paha biçilemez hizmetler yaptı
Ali Naci Küçük

UEFA ile FFP anlaşması yapıp takımın Avrupa kupalarından men edilmesini engelleyen Cengiz, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi ve Galatasaray Adası’nı kulübe geri kazandırdı, transfer ve ticari anlaşmalardan da kulübün kasasına onlarca milyon Euro girmesini sağladı.

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1- Başkanlığı döneminde futbol takımı 2 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

UEFA CEZASINI ÖNLEDi

2- Galatasaray’ın Avrupa kupalarından men edilme tehlikesini ortadan kaldırdı. UEFA ile 4 yıllık Finansal Fair Play (FFP) anlaşması imzaladı. FFP’ye tam olarak uyduğu için UEFA, ‘iyi niyet’ indirimi yapıp anlaşmanın süresini 3 yıla düşürdü; bu da mevcut yönetimin önünü açtı.

OLASI BiR MALi KRiZi ÖNLEDi

3- Borçları döviz cinsinden TL’ye çevirerek Galatasaray’ı yeni bir finansal krize girmekten kurtardı.

TRANSFERDE MÜTHiŞ KÂR

4- Transfer gelir-giderinden 19 milyon Euro kâr edilmesini sağladı. 47,6 milyon Euro’luk harcamaya karşın 64,6 milyon Euro’luk futbolcu satışı gerçekleştirdi.

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FLORYA ARAZiSiNi GERi ALDI

5- Florya Metin Oktay Tesisleri’nin bulunduğu araziyi 120 milyon TL karşılığında yeniden Galatasaray Kulübü’ne kazandırdı ve araziye imar izni çıkardı.

KEMERBURGAZ iÇiN START VERDi

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6- Galatasaray’ın geleceği’ denilen Kemerburgaz projesi hayata geçirildi.

GALATASARAY ADASI ZAFERi

7- Galatasaray Adası için yürütülen hukuki mücadeleyi kazanarak, adanın yeniden kulübe geçmesini sağladı.

786 MiLYON TL ŞAHSi KEFALET

8- Görev süresi içinde kulübün borçlarına karşılık toplam 786 milyon TL’lik şahsi kefalete imza attı.

FAN TOKEN’DEN 17 MiLYON

9- Başkanlıktaki son senesinde Fan Token projesini hayata geçirerek, o yıl 17 milyon dolar kazandırdı.

FENERBAHÇE’YE HiÇ YENiLMEDi

10- Galatasaray, futbolda 21 yıl sonra Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenmeyi başardı. Başkanlık görevinde iken hiç Fenerbahçe mağlubiyeti yaşamadı.

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#Mustafa Cengiz#Galatasaray#Cenaze Töreni

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