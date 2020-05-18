Mustafa Cengiz kimdir, kaç yaşında? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Son dakika haberin ardından, bir dönem Galatasaray Spor Kulübünde Tüzük Tadil Komisyonu üyeliği de yapan Mustafa Cengiz'in biyografisi, Galatasaray'daki kariyer hayatı ve hastalığı merak konusu oldu. Peki, Mustafa Cengin kimdir, kaç yaşında? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

Mustafa Cengiz sağlık durumu nasıl?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, acil olarak ameliyata alındı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mustafa Cengiz, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı. Başkan Cengiz'in ameliyata alındığı bildirildi.

Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan ve 7 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren Cengiz, 3 gün önce taburcu edilmişti.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

Mustafa Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü'nde yer aldığı görev ve başkanlık süreci dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer alıyor.

1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip’te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladı.

Üniversite yaşantısında ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ülkenin tarımsal modernizasyonunda kilit faktör olması amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı.

Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı.

İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamu’dan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında Arapça da öğrendiği orta-doğu’da yoğun olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir.

Petrol sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapmıştır. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olarak, tüzüğünün günün koşullarına uyum düzenlemesinde Galatasaray Divanı tarafından görevlendirilmiş ve komisyon olarak Tüzük tadil çalışmalarında bulunmaya devam etmekte olan Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.