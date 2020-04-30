Mustafa Cengiz kimdir, kaç yaşında? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl?

Mustafa Cengiz kimdir? sorusu, son dakika haberin ardından gündeme geldi. Halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırılan Cengiz'in koronavirüs testiyle ilgili de bilgiler geldi. İşte, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ve hayatıyla ilgili ayrıntılar...

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı.Sarı-kırmızılı kulüp, Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikâyeti nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve rahatsızlığının koronavirüs ile ilgisi olmadığını açıkladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ’halsizlik’ nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray Kulübü, Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikâyeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır.

Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir.

Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

Mustafa Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü'nde yer aldığı görev ve başkanlık süreci dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer alıyor.

1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip’te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladı.

Üniversite yaşantısında ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ülkenin tarımsal modernizasyonunda kilit faktör olması amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı.

Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı.

İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamu’dan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında Arapça da öğrendiği orta-doğu’da yoğun olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir.

Petrol sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapmıştır. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olarak, tüzüğünün günün koşullarına uyum düzenlemesinde Galatasaray Divanı tarafından görevlendirilmiş ve komisyon olarak Tüzük tadil çalışmalarında bulunmaya devam etmekte olan Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.