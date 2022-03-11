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Mustafa Cengiz Gazi Oyunları’nda görkemli açılış

#Mustafa Cengiz Gazi Oyunları#Galatasaray#Spor
Mustafa Cengiz Gazi Oyunları’nda görkemli açılış
Adil Demirçubuk

G.Saray eski başkanı anısına 1. gazi oyunları gerçekleştiriliyor. 15 ayrı branşta 7 bin 626 sporcunun katılımıyla yapılan oyunlar, 2 milyon lira bütçe ise düzenleniyor. 21 Mart’a kadar devam edecek olan etkinlikler, büyük ilgi çekiyor. 

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G.Saray Kulübü’nün eski başkanı ve memleketi G.Antep’e önemli hizmetleri olan rahmetli Mustafa Cengiz anısına 1. Gazi Oyunları düzenleniyor. 7 bin 626 sporcunun katılımı ile 15 ayrı branşta gerçekleştirilen Mustafa Cengiz 1. Gazi Oyunları dün resmen start aldı. Etkinlik, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde yapılıyor. Oyunlar 15 ayrı tesiste gerçekleştiriliyor.

2 milyon lira bütçe ile yapılıyor

Yaklaşık 2 milyon lira bütçesi ve rekor ödülleri ile dev organizasyon 7 Mart’ta başladı. Yüzlerce okul ve binlerce sporcunun katılımı ile Şahinbey Spor Salonu’nda başlama meşalesi yakıldı. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Belediye Başkanı ve eski bakan Fatma Şahin Gaziantep Milletvekili Dr. Muhittin Taş Doğan, Gençlik Spor Müdürü Muhittin Özbay, rahmetli başkan Mustafa Cengiz’in eşi Hayat Cengiz, oğlu Sarper Cengiz, kızı Pelin Cengiz de katıldı.

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Toplam 35 tesise ulaştı

Organizasyona sarı kırmızılı camiadan da katılım oldu. Eski başkan yardımcısı Yusuf Günay ile birlikte Cengiz yönetiminde görev alan Dilek Kutlu ve kurullarda başkanlık yapan Başar Gündüz, Selçuk Erdoğmuş, Ömer Akad ve Salih Özçakır, Necati Tunç Şengül ile Ahmet Kalafa
toğlu da yer aldı. Bununla beraber, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin ortak projesi doğrultusunda 9 spor salonu, 12 yüzme havuzu kazandırılmış olup gençlerin uzman antrenör eşliğinde spor yapabileceği toplam tesis sayısı da 35 oldu.

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#Mustafa Cengiz Gazi Oyunları#Galatasaray#Spor

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