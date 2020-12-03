Mustafa Cengiz, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile buluştu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncuları ve başantrenör Sedat İncesu ile Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi.



Oyuncular, Başkan Cengiz’e el yapımı İran halısı hediye etti.



Cengiz, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Ben onlarla birlikte çok mutluyum. Ailemle beraberim, Sedat hocamla beraberim. Bütün ömrünü, ruhunu veriyor oraya sağ olsun. Bazen sinirini, öfkesini de veriyor ama biz ondan da çok memnunuz. Sporcularımızın verdiği mücadeleden de çok memnunuz. Tek hanım kızımız var takımda ondan da çok memnunuz. Rakiplerimiz alınmasın biz bu işin öncüsüyüz. Bizim Tekerlekli Basketbol Takımımız 20 yıllık lig sezonunda 11 kere şampiyon oldu. Kimse pek farkında değil. Türkiye futbol ülkesi sonra biraz basketbol, biraz voleybol." ifadelerini kullandı.