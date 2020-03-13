Mustafa Cengiz Etik Kuruluna sevk ediliyor!

Spor Arena Özel | Mustafa Cengiz, Mete Kalkavan’ın babası A. İhsan Kalkavan’ın 2015'te Türk Telekom Stadı’nda Mersin İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldıkları maçta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini hatırlatarak, "Siz babanızın ölümüne doğrudan değil, bir şekilde neden olan bir olayı unutur musunuz? Mete Kalkavan’ı bizim maçımıza vermeyin. 9 maçta neler yapmış araştırın, hepsi aleyhimize. Görev verildiğinde kabul etme kardeşim, bizim maçı yönetme" ifadelerini kullanmıştı.

Spor Arena'nın ulaştığı bilgiye göre Mustafa Cengiz, Etik Kuruluna sevk edilecek.





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