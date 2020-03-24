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Futbol
DHA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 17:11,Son Güncelleme:/

Mustafa Cengiz Corona virüsü testi yaptırdı

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Mustafa Cengiz Corona virüsü testi yaptırdı
Ayrıca dün Galatasaray Divan Kurulu'nda da başkan Mustafa Cengiz, corona virüsünden korunmak adına tedbirli davrandı.
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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi. Başkan Cengiz başvurduğu hastaneyi açıklamazken bu konuyu titizlikle yürütüp test sonuçlarını beklediğini ifade etti.

Öte yandan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Kaan Kançal, koronavirüs testi yaptırmak üzere gün içinde hastaneye gittiler.

Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırmak için Ulus’ta bulunan özel bir hastaneye başvururken, Günay’ın kısa bir süre önce böbreklerinden operasyon geçirdiği için 24 saat hastanede tutulacağı ve bu sürede koronovirüs testi sonuçlarını da hastanede bekleyeceği öğrenildi. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcılarından Kançal ise hastane girişinde test için mi geldiniz şeklinde yöneltilen soruya, "Evet" diyerek cevap verdi.

Mustafa Cengiz Corona virüsü testi yaptırdı

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