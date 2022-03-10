Mustafa Cengiz 1.Gazi Oyunları görkemli açılış ile başladı

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Galatasaray Kulübü eski başkanı ve memleketine önemli hizmetleri olan rahmetli Mustafa Cengiz anısına 1.Gazi Oyunları düzenlendi.

7626 sporcunun katılımı ile 15 ayrı branşta Mustafa Cengiz 1.Gazi Oyunları resmen start aldı.

Gazi Adını yaşatmak için;

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 7-21 Mart 2021 tarihleri arasında 1292 başvuru 7626 sporcunun katılımı ile 15 ayrı branşta (futbol, basketbol, voleybol, hentbol, karate, tekvando, masa tenisi, badminton, okçuluk, tenis, dart, güreş, oryantring ve atletizm) 15 ayrı Spor Tesisinde Mustafa Cengiz Anısına 1. Gazi Oyunları gerçekleştiriliyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Bölgesinin en büyük, en kapsamlı yerel oyunları olarak öne çıkan 1.Mustafa Cengiz Gazi Oyunları 2.000.000 TL bütçesi, rekor ödülleri ile 7 Mart tarihinde başladı.

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Yüzlerce okul ve binlerce sporcunun katılımı ile Şahinbey Spor Salonunda başlama meşalesi yakıldı.

Törene Gaziantep Belediye Başkanı ve eski bakan Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Dr. Muhittin Taş Doğan, Gençlik Spor Müdürü Muhittin Özbay, rahmetli başkan Mustafa Cengiz’in eşi Hayat Cengiz, oğlu Sarper Cengiz, kızı Pelin Cengiz ve aile fertleri katıldı.

Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz’in anısına düzenlenen bu önemli organizasyona sarı kırmızılı camiadan da katılım oldu.Galatasaray Kulübü eski başkan yardımcısı Yusuf Günay ile birlikte Cengiz yönetiminde görev alan Dilek Kutlu ve kurullarda başkanlık yapan Başar Gündüz, Selçuk Erdoğmuş, Ömer Akad ve Salih Özçakır, Necati Tunç Şengül ile Ahmet Kalafatoğlu da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ortak projesi doğrultusunda 9 spor salonu, 12 yüzme havuzu kazandırılmış olup toplam tesis sayısı da 35 oldu. Bu tesislerin kazandırılması ile binlerce genç uzman antrenörler önderliğinde eğitim görecek.

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