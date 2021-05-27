Mustafa Amini Ankaragücü'nü şikayet etti! Kulübe 800 bin euroluk yük...

Geçtiğimiz sezon başı Ankaragücü ile sözleşme imzalayan fakat kulübün daha sonra anlaşmayı feshetmesiyle günler sonra ülkesine dönen Mustafa Amini'nin açtığı dava karara bağlanıyor.

Afganistan asıllı Avustralyalı futbolcu Mustafa Amini, Ankaragücü'nü FIFA'ya şikayet etti ve kulüpsüz kaldığı için 800 bin euro tazminat istedi.

Son olarak Danimarka takımlarından Aarhus’ta forma giyen 27 yaşındaki orta saha, Ankaragücü ile 5 Ağustos'ta sözleşme imzaladıktan sonra sağlık kontrolünden geçmek için bir otelde beklemeye geçmiş, daha sonra kendisine bir anlaşmanın olmadığı bilgisi verilmişti.

Avustralya Futbolcular Birliği ile görüşen Mustafa Amini belgeleri onlara da gönderdi. Belgelerin yasal olduğunu öğrenen Mustafa Amini, FIFA'ya başvurmuştu.

MUSTAFA AMİNİ O DÖNEM YAŞADIKLARINI ÜLKE BASININA ŞÖYLE AKTARMIŞTI:

"5 Ağustos’ta bir sözleşme imzaladık ve bütün şartları kabul ettik. 10 gün sonra ‘Üzgünüm artık anlaşma yok’ diye bir telefon aldık. Umarım bu durum FIFA’ya kadar gidecek. Beni işsiz, kulüpsüz ve evsiz bıraktıkları için sözleşmede ücreti ödemek zorunda kalacaklar. Yaşananlardan sonra eve geri dönmem de mümkün olmadı. Biletler fiyat olarak dört katına çıktı ve uçuş süreleri 60 saat arttı. Bu saçmalık ve çok çirkin. Resmen evsiz kaldım. Avustralya vatandaşıyım ve evime dönemiyorum. Her şey çok berbat. Tek kişilik bir otel odasındayım ve zihinsel açıdan çok zor günler geçiriyorum."

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