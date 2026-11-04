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Mustafa Altın: 'Galatasaray maçı daha fazla önemsediğimiz bir maç!'

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#Amed Sportif Faaliyetler#Galatasaray#Mustafa Altın
Mustafa Altın: Galatasaray maçı daha fazla önemsediğimiz bir maç
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 17:56

Amed Sportif Faaliyetler Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Altın, “Galatasaray'ın lider olması ve Türkiye'nin köklü kulüplerinden olmasından kaynaklı daha fazla önemsediğimiz bir maç. İyi bir takımız, kendimize güveniyoruz. Çok iyi motive olduk. İnşallah güzel bir sonuçla ayrılacağız oradan” dedi.

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Amed Sportif Faaliyetler, Ziraat Türkiye Kupası’nın 4’üncü turunda Karşıyaka ile eşleşti. Amed Sportif Faaliyetler Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Altın, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Kupası ve lig maçlarının kendileri için aynı önemde olduğunu söyleyen Mustafa Altın, “Önemsediğimiz bir kupa. Ligdeki durumumuza bağlı olarak oradaki iddiamızı da sürdüreceğiz. Bizim için Türkiye Kupası'nda ligdeki diğer maçtan bir farkı yok. Biz her maça aynı önemde çıkıyoruz. Güzel bir havamız var şu anda. Takımda güzel bir hava yakaladık. İyi bir yerdeyiz, iyi gidiyoruz. İnşallah bunu sürdüreceğiz. Sene sonunda da en güzel yerde bitireceğiz. Hem Türkiye Kupası'nı hem de ligi güzel bir yerde tamamlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Mustafa Altın: Galatasaray maçı daha fazla önemsediğimiz bir maç

‘DAHA FAZLA ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR MAÇ’

Süper Lig’in 11’inci haftasında Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında konuşan Altın, “Biz her maça aynı havayla çıkıyoruz. Galatasaray'ın lider olması ve Türkiye'nin köklü kulüplerinden olmasından kaynaklı daha fazla önemsediğimiz bir maç. İyi bir takımız, kendimize güveniyoruz. Çok iyi motive olduk. İnşallah güzel bir sonuçla ayrılacağız oradan” sözlerini sarf etti.

Mustafa Altın sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Galatasaray'ın dün akşam oynadığı maçtan ziyade bizim kendi durumumuz ilgilendiriyor. Biz bütün maçlara aynı havayla hazırlanıyoruz. Bizim için Galatasaray'ın dün maç oynayıp oynamadığının çok bir önemi yok. Bizi, sadece bizim takımın mevcut durumu ilgilendiriyor. Çok iyi bir havamız var, inşallah güzel bir sonuçla ayrılacağız oradan.”

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#Amed Sportif Faaliyetler#Galatasaray#Mustafa Altın

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