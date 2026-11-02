Muslera'nın yediği goller olay oldu! 6 gollü maçta tartışıldı

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Arjantin Ligi'nin 15. haftasında Estudiantes ile Instituto kozlarını paylaştı. Mücadele 3-3'lük skorla sona erdi. Estudiantes forması giyen tecrübeli kaleci Fernando Muslera, yediği hatalı gollerle dikkat çekti.

ÇALIM ATARKEN...

Müsabakanın 2. dakikasında Muslera, kendisine gelen topu bekledi. Meşin yuvarlağın yavaşladığını fark etmeyen deneyimli kaleci, ani bir hareketle rakip oyuncuyu çalımlamaya çalıştı. Fakat Facundo Suarez hatayı affetmedi ve topu ağlarla buluşturdu.

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Instituto, 48. dakikada köşe vuruşu kazandı. Gelen ortada Muslera boşa çıktı ve Mosevich farkı 2'ye çıkardı.

MAÇ 3-3 BİTTİ

Karşılaşmada toplam 6 gol atıldı. Mücadele 3-3'lük skorla sona erdi ve her iki takımın hanesine de 1'er puan eklendi.

PUAN DURUMU

Estudiantes ligdeki puanını 15 yaptı. Instituto ise 33 puana yükseldi.