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Muslera'nın yediği goller olay oldu! 6 gollü maçta tartışıldı

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#Muslera#Estudiantes#Arjantin Ligi
Musleranın yediği goller olay oldu 6 gollü maçta tartışıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 10:08

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından Estudiantes eldivenlerini giyen Muslera, takımının oynadığı maçta yediği hatalı gollerle adeta saç baş yoldurdu.

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Arjantin Ligi'nin 15. haftasında Estudiantes ile Instituto kozlarını paylaştı. Mücadele 3-3'lük skorla sona erdi. Estudiantes forması giyen tecrübeli kaleci Fernando Muslera, yediği hatalı gollerle dikkat çekti.

Musleranın yediği goller olay oldu 6 gollü maçta tartışıldı

ÇALIM ATARKEN...

Müsabakanın 2. dakikasında Muslera, kendisine gelen topu bekledi. Meşin yuvarlağın yavaşladığını fark etmeyen deneyimli kaleci, ani bir hareketle rakip oyuncuyu çalımlamaya çalıştı. Fakat Facundo Suarez hatayı affetmedi ve topu ağlarla buluşturdu.

Musleranın yediği goller olay oldu 6 gollü maçta tartışıldı


2. GOLDE DE HATA YAPTI

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Instituto, 48. dakikada köşe vuruşu kazandı. Gelen ortada Muslera boşa çıktı ve Mosevich farkı 2'ye çıkardı.

Musleranın yediği goller olay oldu 6 gollü maçta tartışıldı

MAÇ 3-3 BİTTİ

Karşılaşmada toplam 6 gol atıldı. Mücadele 3-3'lük skorla sona erdi ve her iki takımın hanesine de 1'er puan eklendi.

PUAN DURUMU

Estudiantes ligdeki puanını 15 yaptı. Instituto ise 33 puana yükseldi.

 

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#Muslera#Estudiantes#Arjantin Ligi

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