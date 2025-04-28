Muslera'nın halefinde 'abla' detayı!

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Galatasaray'da 14. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın sezon sonunda kontratını tamamlayarak ülkesine dönmesi bekleniyor.

Bu bağlamda yeni kaleci arayışlarını sürdüren sarı - kırmızılılar için sürpriz bir isim ortaya atıldı.

TRANSFERDE 'ABLA' ÇIKARTMASI

İspanyol basınından AS gazetesinin haberine göre; Galatasaray'ın gündemindeki Jan Oblak'ın Türkiye'ye gelme olasılığı arttı.

Atletico Madrid ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Oblak'ın gelmesindeki etken kardeşi Teja Oblak olabileceği belirtildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın Teja Oblak'ı transfer etmesinin ardından Slovenyalı kaleci yeşil ışık yaktı.

Haberin devamında Oblak'ın ailesinin İstanbul'da bulunması sarı - kırmızılıları bu transferde avantajlı konuma getirdiği ifade edildi.

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15 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Bu sezon İspanyol ekibinde 42 maça çıkan tecrübeli kaleci, söz konusu karşılaşmalarda 41 gol yerken, 15 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı. Öte yandan 32 yaşındaki file bekçisinin piyasa değeri 25 milyon euro olarak biliniyor.

MUSLERA'NIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve hala bir anlaşma yapılmayan Fernando Muslera'nın sarı - kırmızılı kulüpteki geleceğindeki belirsizlik devam ediyor.