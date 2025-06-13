Muslera'nın Galatasaray sonrası yeni adresi belli oluyor! Anlaşma tamam

Haberin Devamı

Galatasaray'da geçirdiği 14 sezonun ardından sarı-kırmızılılara veda eden Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oluyor.

Gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre Muslera, Arjantin Ligi ekibi Estudiantes LP ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.

Haberde, Uruguay ekibi Penarol'dan daha düşük bir maaşla teklif alan Muslera'nın Estudiantes'in teklifini kabul ettiği bilgisi verildi.

Montevideo Wanderers altyapısında yetişen Fernando Muslera, daha sonra sırasıyla Nacional, Lazio ve Galatasray formaları giydi.

MUSLERA'NIN VEDASI

"Ben Nestor Fernando Muslera. Galatasaray'a veda etmiyorum. Çünkü Galatasaray benim evim. Bu unutulmaz hikâyeyi, bana bu yolculukta eşlik eden herkese teşekkür ederek tamamlıyorum"