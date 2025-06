Muslera'dan Süper Kupa ve Icardi itirafı: 'Fenerbahçe maçı öncesi söylemişti!'

Haberin Devamı

Galatasaray'da 14 sezon forma giyen ve sayısız başarıya imza atan kaptan Fernando Muslera, sarı kırmızılılarla sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Sezonun tamamlanmasıyla ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrılan Muslera, Galatasaray YouTube kanalına konuştu.

"İLK LUGANO'YA SORDUM"

Galatasaray'dan ilk teklif geldiğinde Fenerbahçeli Lugano'ya danıştığını söyleyen Muslera, "2011 yılında, ben Copa America'dayken menajerimden Galatasaray'ın beni istediğine dair bir mesaj geldi. Ben de o zaman Lugano'ya Galatasaray'ı sordum. Lugano dedi ki, "Nando, çok güzel bir takım. Her zaman Avrupa'da oynuyor" Sonrasında yavaş yavaş internette araştırma yapmaya başladım. Takımda Taffarel var o zaman, Fatih Hoca var. Ben çok çabuk karar verdim." dedi.

"GURUR VERİCİ"

Galatasaray kariyerinin kendisi için gurur olduğunu söyleyen tecrübeli eldiven, şu sözleri sarf etti; "Galatasaray'da rekorlar kırdım ve en fazla kupa kazanan oyuncu oldum. Bu, bana büyük bir gurur veriyor. Galatasaray'ın çok büyük bir tarihi var ve şimdi benim adım da orada."

"TEK EKSİĞİM AVRUPA KUPASI"

Galatasaray'da Avrupa kupası alamamanın burukluğunu yaşadığını söyleyen Muslera, "Tek eksiğim Avrupa kupası. Ben çok istedim, şans... Bizim şans yoktu. Orada kötü gittik ama Galatasaray her zaman orada. Seneye yine orada, en büyük ligde. Bunun için çok mutluyum. Galatasaray her zaman zirvede. Her sene Avrupa, Şampiyonlar Ligi... Sadece 2-3 sene oynamadık ama onun dışında her sene Avrupa'da oynadık." diye konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇI ÇOK KÖTÜYDÜ"

Fernando Muslera, 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'nin U19 kadrosu ile çıktığı Süper Kupa ile ilgili, "Süper Kupa'daki Fenerbahçe maçı çok kötüydü. O maç sadece Icardi oynadı. Sadece 1 dakika oynadı ve gol attı. Biz çocukları alkışlayacaktık ama Icardi çok istedi. ‘Kaç dakika oynarız bilmiyorum ama garanti gol atacağım’ dedi." şeklide konuştu.

"YENİ MUSLERA TORREIRA"

Vatandaşı Torreira'nın Galatasaray'ı çok sevdiğini dile getiren Muslera, "Torreira her sene bana onu buraya getirdiğim için teşekkür ediyor. Gelmeden önce 1000 kere aradım. Artık 'Nando yeter arama' derdi. Şimdi de ne zaman gider bilmiyorum. Yeni Muslera o bence." ifadelerini kullandı.

"DROGBA, SNEIJDER, MELO..."

Galatasaray forması altında çok kaliteli takım arkadaşları olduğunun altını çizen Urugaylı file bekçisi, "Çok iyi oyuncularla oynadım. Drogba, Sneijder, Melo, Riera gibi çok oyuncular vardı. Herkes gitti ama ben hep buradayım." sözlerini sarf etti.