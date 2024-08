Muslera'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri: Soyunma odasında neler olduğunu bilemezsiniz

Haberin Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun ilk karşılaşmasını oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süper Kupa’da kaybettikleri Beşiktaş maçını unutup lige konsantre olmak için hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Muslera, “Yeni bir sezon, hazırlıklarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Çok fazla beklenti var. Birçok amacımız var. Cumartesi önemli maçlarımızdan birini kaybettik. Fakat biz tekrardan başladık ve cuma günkü maç için odaklanmış bir şekilde hazırlıklarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

“NASIL BAŞLADIĞINIZ DEĞİL NASIL BİTİRDİĞİNİZ ÖNEMLİDİR”

Süper Kupa’da Beşiktaş’a 5-0 kaybetmeyi ne kendilerinin ne de taraftarların beklemediğini belirten deneyimli eldiven, “Şüphesiz kötü bir sonuçtu. Beklemediğimiz bir sonuç olduğunu dememiz gerekiyordu. Beşiktaş da iyi hazırlanmıştı, onları da tebrik etmek gerekiyor. Taraftarlar için kaybedilmiş bir derbiydi. Onların da beklemediği bir sonuçtu bu. Tabii nasıl başladığınız değil nasıl bitirdiğiniz önemlidir. Son 2 senede de gösterdiğimiz gibi bu sezon da kendimizi göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu’nun Beşiktaş maçının devre arasında soyunma odasında tepki göstermesine yönelik çıkan haberlerin sorulması üzerine Fernando Muslera, “13 yıldır buradayım. Soyunma odasında neler olduğunu çok iyi biliyorum. Sizler maalesef bilemezsiniz. 5 dakika önce soyunma odasında ne konuşulduğunu bilemezsiniz. Futbolda her zaman haberler oluşturuluyor. Bunun normal olduğunu ve değişmeyeceğini biliyorum” yanıtını verdi.

“ŞU ANDA İLK ODAKLANDIĞIMIZ ŞEY LİG MAÇI”

İlk olarak sıradaki lig maçına sonrasına da İsviçre ekibi Young Boys ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi play-off turu maçına odaklandıklarını aktaran 38 yaşındaki file bekçisi, “Çok şükür Şampiyonlar Ligi’ne hazırlanma gibi bir şerefe layık görüldük ve bu şekilde bir şey yaşayabiliyoruz. Beşiktaş sonucundan sonra şu anda ilk odaklandığımız şey tabii ki de lig maçı. Hatayspor’a karşı, büyük bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Şampiyonlar Ligi için de yine büyük bir takıma, daha önce Şampiyonlar Ligi’nde oynamış bir takıma karşı mücadele edeceğimizi biliyoruz. Ona göre de hazırlıklarımızı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“GALATASARAY’DA KIRILABİLECEK NE KADAR REKOR VARSA KIRDIK”

Ligdeki rakiplerin iddialı transferle sezona girmelerinin hatırlatılması üzerine Muslera, “Mutlu oluyoruz tabii. 2011 Ağustos’tan beri çok büyük isimler, çok büyük oyuncular geldi. Bunların her biri ligin kalitesini geliştiriyor. Daha büyük mücadeleler olmasını sağlıyor. Geçen sezon Fenerbahçe de Galatasaray da rekorlar kırdı. Galatasaray’da kırılabilecek ne kadar rekor varsa kırdık. Bu tarz isimlerin lige geliyor olması, mücadelenin kalitesinin artıyor olması mutluluk verici” sözlerini dile getirdi.

“VÜCUDUMUN PİLİ BİTMEDİKÇE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM”

Motivasyonunun yüksek olduğunu ve her zaman yüzde yüzüyle mücadele etmek için hazırlandığının altını çizen Uruguaylı kaleci, “Motivasyonum her zaman mücadeleyle ve amaçlarla geliyor. Vücudumun pili bitmedikçe de ben mücadele etmeye devam edeceğim. Uzun bir sezon. Sezon içinde birçok şey olabilir. Ben yüzde yüzümle her zaman hazır olmak için elimden geleni yapacağım” dedi.