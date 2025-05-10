Muslera'dan geleceği hakkında açıklama!

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

İşte Galatasaray'lı futbolcuların açıklamaları;

MUSLERA: ZENGİN KULÜBÜN BİR PARÇASI OLMAK GURUR

"Doğrusu çok mutluyuz. Bütün çalışmamızın karşılığını alıyoruz. Zorlu bir deplasman maçı olacağını biliyorduk ama iyi hazırlanmıştık. Birkaç gün sonra yine bu rakibe karşı oynayacağız. Bize karşı ekstra hazırlanıyorlar, bunu da biliyoruz. Çalışmalarımızla güçleniyoruz ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım daha attık.

İyi anlarım, kötü anlarım olabilir ama ben hep yüzde yüzümü vereceğim diye söz vermiştim. 14 senede bana çok şey kattı bu kulüp. Çok büyük mutluluklar yaşadım. 3 kere üst üste şampiyon olacağız ve bu Türkiye tarihinde çok az başarılmış bir şey. Tarihe yazılmak bu şekilde mutluluk verici. Bunun parçası olmak gururdur. Yüzde yüzümü vermek istiyorum. Başarısız olduğum anlar için özür dilerim. Başarıların parçası olduğum için çok gururluyum.

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Çok gururluyum. Önümüzde 2 kupa kazanma şansımız var. Çarşamba kazanırsak ilk kupayı alacağız. Zengin kulüp tarihinin parçası olmak gurur. Başarana kadar yüzde yüzümüzü vermeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki sezon kalıp kalmayacağım hakkında henüz konuşmadık. Şampiyon olana kadar bunun üzerine konuşma gibi bir düşüncemiz yok."

YUNUS AKGÜN: HEP SÖYLEDİK, MAYISLAR BİZİM!

"İlk 10 dakika pozisyonlar bulduk. Sonra Trabzonspor ilk yarının son 15 dakikasında pozisyonlar buldu. İlk yarıda istediğimiz pozisyonları bulamadık. Devre arasında konuştuk. Abdülkerim ağabeyin golüyle öne geçtik. Duran topları iyi çalışıyoruz ve bunun meyvesini alıyoruz. Önümüzde bir kupa var ondan sonra evimizde taraftarımızla birlikte şampiyonluğu kutlamak istiyoruz.

Mayıslar bizim. Bunu hep söyledik. Mayıslar gelince performansımız artıyor. Oynadığımız oyundan sezon başındaki gibi keyif almaya başlamıştık. Maçları az gol yiyerek ve çok gol atarak kazanmaya başladık. Son iki maçı final olarak bakıyoruz ve kupaları almak istiyoruz."

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ABDÜLKERİM BARDAKCI: ŞAMPİYONLUK MAÇLARINDAN BİRİYDİ

"Şampiyonluk maçlarından biriydi benim için. Allah'ın izniyle kazandık. İkinci yarıda daha iyi futbol oynadık ve kazandık. Şampiyonluk için bir adım kaldı ve onu da haftaya taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz.

Duran topları sürekli çalışıyoruz. Rakibe göre farklı taktiklerimiz var. Orta açanlar da önemli. Bunlar iyi orta açınca bize de dokunmak kalıyor. İnşallah kalan maçlarda da atmaya devam edeceğiz.

Benim sevincim zaten o, onu kabul ediyor Yunus. (Gülerek) Hoşumuza giden bir sevinç. Allah nasip ederse şampiyonluk kutlamasına da bu müzikle çıkmayı düşünüyorum."