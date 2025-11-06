Muslera'dan Galatasaray'a: 'Gurur duydum!'

Güncelleme Tarihi:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda'da Ajax'ı 3-0 mağlup eden Galatasaray'a eski kaptan Fernando Muslera'dan destek paylaşımı geldi.
"GURUR DUYDUM"
Maçı izlediği bir andan kare paylaşan Muslera, "Gurur duyuyorum" notunu düştü.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray'da geçirdiği 14 sezonda birçok başarıya imza atan ve sarı-kırmızılı kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran deneyimli kaleci, toplamda 550 maça çıkarken, kazanılan 8 Süper Lig şampiyonluğuna önemli katkı sağladı.
Galatasaray kariyerinde toplam 19 kupa kazanan Muslera, Galatasaray formasıyla en çok kupa sevinci yaşayan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.