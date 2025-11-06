×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Muslera'dan Galatasaray'a: 'Gurur duydum!'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#UEFA Şampiyonlar Ligi#Fernando Muslera
Musleradan Galatasaraya: Gurur duydum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 01:44

Galatasaray'ın eski kaptanı Fernando Muslera, sarı - kırmızıların Ajax galibiyeti sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda'da Ajax'ı 3-0 mağlup eden Galatasaray'a eski kaptan Fernando Muslera'dan destek paylaşımı geldi.

"GURUR DUYDUM"

Maçı izlediği bir andan kare paylaşan Muslera, "Gurur duyuyorum" notunu düştü.

Gözden KaçmasınHollandada Victor Osimhenden kariyer gecesi: Avrupada sıra dışı rekor En iyisinin en iyisiHollanda'da Victor Osimhen'den kariyer gecesi: Avrupa'da sıra dışı rekor! 'En iyisinin en iyisi'Haberi görüntüle

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da geçirdiği 14 sezonda birçok başarıya imza atan ve sarı-kırmızılı kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran deneyimli kaleci, toplamda 550 maça çıkarken, kazanılan 8 Süper Lig şampiyonluğuna önemli katkı sağladı.

Galatasaray kariyerinde toplam 19 kupa kazanan Muslera, Galatasaray formasıyla en çok kupa sevinci yaşayan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#UEFA Şampiyonlar Ligi#Fernando Muslera

BAKMADAN GEÇME!