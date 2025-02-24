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Muslera'dan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran kurtarış! 67. dakikada nefesler tutuldu

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#Derbi#Galatasaray#Fenerbahçe
Musleradan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran kurtarış 67. dakikada nefesler tutuldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 22:21

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin golsüz berabere kaldığı maça Fernando Muslera'nın yaptığı kurtarış damgasını vurdu. Öte yandan tribünde yaşanan olay sonrası maç bir süre durdu. İşte detaylar...

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Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe konuk etti.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği dev maçta gol sesi çıkmazken mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. Galatasaray puanını 64 yaparken, Fenerbahçe ise 54’ yükseltti.

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TRİBÜNLERDE KORKUTAN ANLAR: OYUN DURDU

RAMS Park'ta oynanan maçta kendilerine ayrılan deplasman tribününü dolduran Fenerbahçe taraftarları ikinci yarıda yaktıkları meşaleleri sarı kırmızılı tribünlere fırlattı.

Musleradan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran kurtarış 67. dakikada nefesler tutuldu

Derbinin Sloven hakemi Slavko Vincic, Galatasaray tribünlerinde meydana gelen bu tehlikenin ardından maçı durdurdu. Vincic, durumun normal dönmesinin ardından oyunu yeniden başlattı.

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MUSLERA'DAN MAÇA DAMGA VURAN KURTARIŞ

Mücadelenin 67. dakikasında derbinin en tehlikeli pozisyonu yaşandı. Fenerbahçe'nin Kostic'le kullandığı köşe vuruşunda Djiku topa kafayı vurdu.

Musleradan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran kurtarış 67. dakikada nefesler tutuldu

MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ

Kaleye yönelen topta müthiş bir refleks gösteren Muslera ilk hamlesinde topu çeldi. Seken topta Dzeko topa dokundu fakat yine Uruguaylı kaleci hamle yaptı ve topun sahibi oldu.

Kurtarış sonrası takım arkadaşlarından tebrik alan tecrübeli kaleci mutlak bir golü önlemiş oldu.

İŞTE O ANLAR

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#Derbi#Galatasaray#Fenerbahçe

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