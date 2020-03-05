Muslera'dan fotoğraf yanıtı: Olur abi. 300 lira
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, eşi ve çocuğu ile alışveriş yaparken fotoğraf çektirmek isteyen bir futbolsevere verdiği yanıtla güldürdü.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, önceki gün eşi Patricia Callero ve çocukları ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Vatandaşlar, ünlü sporcuya yoğun ilgi gösterdi. Muslera, bir futbolseverin fotoğraf çektirmek istemesi üzerine "Olur abi. Fotoğraf 300 lira" diyerek çevresindeki herkesi güldürdü...
BEBEĞİNİ DE TUTTU!
Uruguaylı kaleci, 5 ay önce doğan kızı Tiziana'yı kucağında taşıdı.
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle