MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMuslera'dan fotoğraf yanıtı: Olur abi. 300 lira
GeriFutbol Muslera'dan fotoğraf yanıtı: Olur abi. 300 lira
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.03.2020 - 09:31,Son Güncelleme:/

Muslera'dan fotoğraf yanıtı: Olur abi. 300 lira

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muslera'dan fotoğraf yanıtı: Olur abi. 300 lira
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, eşi ve çocuğu ile alışveriş yaparken fotoğraf çektirmek isteyen bir futbolsevere verdiği yanıtla güldürdü.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, önceki gün eşi Patricia Callero ve çocukları ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Vatandaşlar, ünlü sporcuya yoğun ilgi gösterdi. Muslera, bir futbolseverin fotoğraf çektirmek istemesi üzerine "Olur abi. Fotoğraf 300 lira" diyerek çevresindeki herkesi güldürdü...

BEBEĞİNİ DE TUTTU!

Uruguaylı kaleci, 5 ay önce doğan kızı Tiziana'yı kucağında taşıdı. 

Musleradan fotoğraf yanıtı: Olur abi. 300 lira

Musleradan fotoğraf yanıtı: Olur abi. 300 lira

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle