Muslera'dan 3 yıllık imza! | Galatasaray Transfer Haberleri

2011 yılında geldiği Cimbom’da 14 kupa kaldırarak tarihe geçen Fernando Muslera’nın 2021’de sona ereceği kontratı 2024 senesine kadar uzatılacak. Galatasaray taraftarlarının sevgilisi Fernando Muslera futbolu bırakana kadar kulüpten ayrılmayacak... Sarı-kırmızılı kulübe geldiği 2011 yılından bu yana toplam 14 kupa kaldıran, şampiyonluklarda büyük rol oynayan, Aslan'ın geçilmez kalesi Muslera ile 3 yıllık daha sözleşme yapılması planlanıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Cimbom ile kontratı 30 Haziran 2021'de sona erecek Uruguaylı file bekçisine sezon sonunda 3 yıllık sözleşme daha önerilecek. Galatasaray'ı evi olarak gören 33 yaşındaki kalecinin de yeni kontratı gözü kapalı imzalaması bekleniyor.



İKİNCİ KEZ FEDA DİYECEK



Cimbom'da yıllık 3 milyon 575 bin euro net ücret alan Muslera, 2017-18 sezonuna kadar maç başı 20 bin euro prim alıyordu. Bu prim, 2017'de yapılan anlaşmayla lig ve Avrupa'da kazanılan her bir puan için 5 bin euro prime çevrildi. Yönetimin yeni sözleşmede puan primini de kaldırmak istediği ve sabit ücreti değiştirmeyeceği öğrenildi. Galatasaray'da 355 resmi maça çıkan Muslera, 117 maçta kalesini kapattı. Sarı-kırmızılılarda 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kaldırarak tarihe geçti.



Real Madrid'in Kroos paylaşımı;



