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Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya 'aktör' göndermesi: 'Kıvanç burada, yeni aktör...'

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#Galatasaray#Torreira#Muslera
Muslera ve Torreiradan Acun Ilıcalıya aktör göndermesi: Kıvanç burada, yeni aktör...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 16:12

Galatasaray'ın idmanında Fernando Muslera'nın Lucas Torreira'yı göstererek sarfettiği sözler gündem oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların son idmanında Fernando Muslera, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaya göndermede bulundu.

Uruguaylı kaleci, yanında yürüyen Torreira'yı gösterek kameralara "Kıvanç burada aktör, yeni aktör Kıvanç…" dedi.

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ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Biz bir mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur ama bu kadar mı olur, hayret içindeyim. Torreira'nın pozisyonu... Torreira iyi aktör. Dikkat edin orada göğsünü tutuyor, eliyle çıkarıp göğsünü tutuyor. Eğitimini almış. Hakemin gözü önünde hakemi alkışlıyor, hakem de futbolcuya bakıyor. Dünyanın her yerinde sarı kart. Veremiyor. Sadece bu sene 35-40 sarı kart vermemişler. Adamın iki ayağına basana kırmızı kart vermezsen, son adamı düşürene kırmızı kart vermezsen ne olacak. Gündemimiz yarın, Türkiye'deki hakem rezaleti.

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TORREIRA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sonrası geçtiğimiz gece Kadıköy'de 3-1 kazandıkları maçta çekildiği bir fotoğrafa yer veren Torreira, başka bir paylaşımında ise yine Kadıköy'de 4 yıldız işareti yaptığı fotoğrafı paylaşmıştı.

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#Galatasaray#Torreira#Muslera

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