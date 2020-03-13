Muslera ve Bobby Dixon: "Ligleri erteleyin"

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan 'Ligler ertelensin' açıklamasına yorum yazan Muslera, herkesin sağlığının futboldan önemli olduğunu vurguladı.



Muslera yorumda, korona virüs ile ilgili olarak, "Futbolcular dahil her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün." sözlerine yer verdi.

Bobby Dixon: "Risk almaya değmez! Ligleri erteleyin"

Fenerbahçe Beko'nun ABD asıllı Türk basketbolcusu Ali Muhammed, ING Basketbol Süper Ligi'nde maçların ertelenmesi gerektiğini savundu.

Ali Muhammed, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Dünyadaki her lige ara verildi, Türkiye liginin ertelenmesi neden reddediliyor? En önemli varlığımız, sağlığımız! Doğru şeyi yapın, risk almaya değmez." ifadelerini kullandı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'de spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. THY Avrupa Ligi'nde ise lig askıya alınmıştı.





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