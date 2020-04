Muslera: "Terim’in yardımcısı olmak gururlandırır, Lugano düşünmeden G.Saray'a git dedi..."

Türkiye’ye ilk geldiği günü çok iyi hatırladığını ifade eden Muslera, "Havaalanına indiğim ilk günü çok iyi hatırlıyorum. İnanılmaz bir sürprizdi benim için. Bir basın ordusu vardı, fotoğrafçılar... Böyle bir ilgi benim ülkemde çok normal değil, bu nedenle baya şaşırmıştım, ama sonra alıştım" diye konuştu.



"EN ÇOK ZORLAYAN BURAK YILMAZ"



Kendisini zorlayan hücum oyuncuları sorulan Muslera, şöyle cevap verdi: "Benim için, hem burada benimle oynarken hem de ona karşı oynarken, ikisinde de Burak Yılmaz’ın ismini söyleyebilirim."



"HOCAM BANA EPEY BAĞIRIRDI"



Altyapıda forma giyerken hocasının kendisine çok kez bağırdığını ve bu yüzden antrenmanlardan ağlayarak ayrıldığını ifade eden tecrübeli file bekçisi, "Evet, doğru. Hocam bana epey bağırırdı, bu nedenle antrenmandan ağlayarak çıktığım olurdu. Bana bağırırdı ama kötü anlamda değil, yanlış anlamayın. Benim daha iyi yerlere gelebilmem için, bana bir şeyleri öğretebilmek için yaptı. Bu da çok yardımcı oldu aslında" şeklinde konuştu.



"FORVET OLMAK İSTERDİM"



11 yaşına kadar forvet oyuncusu olarak görev aldığını söyleyen Muslera, "Forvet olarak oynuyordum. 11 yaşında kaleciliğe geçtim. Kötü bir oyuncuydum ama kaleci olmasaydım ne olursa olsun forvet oyuncusu olmak isterdim" dedi.



"EĞİTİMİNİZE ÖNEM VERİN"



Altyapıda oyuncularının eğitimlerine önem vermesi gerektiğinin altını çizen Muslera, "Öncelikle okul çok önemli, okula gereken önemi verin. Diğer taraftan beslenme çok önemli, yediklerinize ve içtiklerinize dikkat edin. Ailenize, annenize, babanıza ve hocalarınıza saygı çok önemli. Ne diyorlarsa dinleyin. Bu tip şeyler; çok iyi bir kaleci ve iyi bir sporcu olmak için en önemli noktalardan bazıları" ifadelerini kullandı.





"TERİM’İN YARDIMCISI OLMAK BENİ GURURLANDIRIR"



Futbol oynamaya devam etmek istediğini söyleyen Muslera, "5 yaşından beri futbolun içindeyim. Futbolla beraber büyüyorum, hala da devam ediyorum. Futbol oynamaya devam etmek istiyorum. Daha önümde bence uzun yıllar var. Diğer yandan da, tabii ki Fatih Terim’in yardımcısı olmak beni çok gururlandırır. Eğer böyle bir şeye izin verirse, isterse, tabii ki seve seve. Ama futbolu bıraktıktan sonra biraz dinlenmek ve tatil yapmak istiyorum. Sonrasında futbolun bir kısmında mutlaka yer alacağım, bu da antrenörlük olabilir tabii ki" diye konuştu.



"İDOLÜM CORDOBA’YDI"



Futbola başlarken idol olarak kimi seçtiği sorulan Muslera, şu yanıtı verdi: "Oscar Cordoba. Fabio Carini’yi de sayabiliriz Inter’de oynayan Uruguaylı bir kaleci. Ama asıl idolüm olarak Oscar Cordoba’yı söyleyebilirim."



"KISA BİR MUTLULUKTU"



Fenerbahçe derbisinde Mehmet Ekici’nin frikiğini kurtardıktan sonra neler hissettiği sorulan Uruguaylı eldiven, "Çok mutlu oldum ama kısa bir mutluluktu. O an takımıma yardımcı oldum, önemli bir kurtarıştı ama ondan sonra kornere çıktı, tekrardan konsantre olmam gerekiyordu. Bu nedenle kısa bir mutluluk olabildi benim için" dedi.



"NE ZAMAN GOL YESEM AĞLIYORDUM, KALECI OLMAK O YÜZDEN PEK HOŞUMA GITMEDI"



Küçükken gol yediği zaman ağladığını ve kaleci olmanın pek hoşuna gitmediğini belirten Muslera, "İlk başta forvettim, sonra bir maçta beni kaleci olarak oynattılar ama ne zaman gol yesem ağlıyordum. O yüzden pek hoşuma gitmedi kaleci olmak. Bir yarı kaleci, bir yarı forvet olarak oynuyordum. 12 yaşında, hocalarımın, annemin, babamın da motivasyonuyla beraber tamamen kaleci olmaya karar verdim" şeklinde konuştu.



"AİLEM BÜYÜK DESTEK VERDİ"



Futbolcu olması için ailesinden büyük destek gördüğünü söyleyen Muslera, "Futbolcu olma yolunda ailemin büyük bir desteğini aldım. Mesela babam çok uzun saatler çalışırdı ama iş dönüşü, yorgun da olsa, hava kötü de olsa, yağmur çamur da olsa mutlaka beni antrenmanlara götürürdü. Beni hiç yalnız bırakmazdı. Sadece antrenmanlar değil, maçlar için de ne olursa olsun mutlaka bana destek verirlerdi" diye konuştu.



"KAFAMDA HALA SORU İŞARETİ VAR"



Kaleci antrenörü olmak isteyip, istemediği sorulan Fernando Muslera, şu cevabı verdi: "Kafamda hala bir soru işareti var. Antrenörlük mü?, özellikle kaleci antrenörlüğü mü? Sonuçta kaleci antrenörü olmaya karar verirsem de bu beni çok mutlu eder."



"DOKTOR OLMA HAYALİM VARDI"



Okuldayken doktor olmayı hayal ettiğini belirten Muslera, "Okuldayken doktor olma hayalim vardı ama belki de iyi bir doktor olamayacaktım. Bu nedenle çok şükür ki futbolcu, kaleci oldum" dedi.



"UNUTAMADIĞIM MAÇ..."



Sarı-kırmızılı formayla unutmadığı maç sorulan tecrübeli kaleci, "Fenerbahçe’nin sahasında kupayı kaldırdığımız, şampiyon olduğumuz maç"



"OYUN KURULUMUNDA LEMİNA ÇOK YARDIMCI OLUYOR"



Takımda teknik anlamda üst düzey isimlerin olduğuna dikkat çeken Muslera, "Şu anda oynadığımız sistemde, oyuncularımız teknik anlamda çok üst düzey oyuncular. Oyun kurulumunda bize çok yardımcı olan oyuncular. İlk oyun kurulumunda Lemina bana çok yardımcı oluyor çünkü hemen stoperlerin arasına geliyor topu almaya ama diğer taraftan Seri’yi de unutmamak lazım. Lemina teknik olarak iyi çıkartıyor ama topun 3. bölgeye taşınmasında Seri’nin çok büyük bir payı var." şeklinde konuştu.



"HOLLANDA VE FRANSA MAÇLARINI YENİDEN OYNAMAK İSTERDİM"



Daha önce kariyerinde çıktığı hangi maçları tekrardan oynamak istediği sorulan Muslera, "Birincisi, 2010’daki Dünya Kupası yarı finali, Hollanda’ya karşı oynanan. İkincisi de, 2018’de Dünya Kupası’nda Fransa’ya karşı oynadığım maç" dedi.



"ÖNCELİK TAKIM"



Sahada da özel hayatında da sakin bir kişilik olduğunu ifade eden Muslera, "Evet, hem özel hayat hem futbolculuk, iki ayrı karakterler aslında, ama iki tarafta da sakin kalmaya çalışıyorum, sonuçta bu benim karakterim. Beni sinirlendiren şeyler de var tabii. Mesela önemli olan benim için takımdır. Bireysellikten öte, öncelikle takım. Herkesin takımı düşünmesi, takımın başarısı... O yüzden de benim odaklandığım şey bu. Buna karşı bir şey olursa ben ister istemez sinirleniyorum" şeklinde konuştu.



Küçüklüğünde hangi takımda oynamak istediği sorulan Uruguaylı kaleci, "Uruguay’ın Nacional takımında oynamak istiyordum ama öyle olmadı. Monte Vido’ya gittim, ama sonunda A takımı olarak da Nacional’e gidebildim. Yani rüyam gerçekleşti diyebilirim diye konuştu.



"TSUBASA’YI İZLERDİK"



Futbola nasıl başladığıyla ilgili gelen soruya Muslera, şu cevabı verdi: "Küçük yaştayken, bize, erkek çocuklarına, ailemizin aldığı hediyelerden biri futbol topuydu. O futbol topuyla, sokaklarda peşinde koşarak büyüdük. Bir de, Tsubasa diye bir çizgi film vardı, onları da çok seyrettik. Hocalarımızın da yönlendirmesiyle böyle bir tercih gerçekleşti."



"SELÇUK’UN YERİ AYRIDIR"



Bütün takım arkadaşlarıyla iyi anlaştığını ancak Selçuk İnan’ın yerinin farklı olduğunu dile getiren Muslera "Hepsiyle anlaşıyorum ama Selçuk’un benim için yer ayrı. Beraber çok mücadele ettik, çok önemli maçlardan çıktık, çok önemli başarılara imza attık. Galatasaray’a geldiğim ilk günden beri, o da benimle aynı zamanda geldi, iyi günleri de, kötü günleri de, zor günlerde de, çok büyük başarıları da hep beraber yaşadık. Bütün arkadaşlarımla aram çok iyi ve hepsiyle çok iyi anlaşıyorum ama bu nedenle Selçuk’un yeri benim için ayrı" ifadelerini kullandı.



"LUGANO DÜŞÜNMEDEN GALATASARAY’A GİT DEDİ"



Galatasaray’a transfer olurken Fenerbahçeli eski oyuncu Lugano’dan bilgi aldığını söyleyen Muslera, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Zor bir süreçti. Lazio’yla 5 senelik bir kontrat imzalamak üzereydik ama kulüpte işler istenildiği gibi gitmedi. Bir anda Galatasaray’dan teklif aldım. Bu teklifi aldığım andan beri arayıp, konuştuğum bir oyuncu vardı; Diego Lugano. Eskiden Fenerbahçe’de oynuyordu. Uruguay Milli Takımının kaptanıydı kendisi. Hemen onu aradım ve kendisine anlattım, danıştım. O da, "Eğer böyle bir şey ciddiyse hiç düşünmeden Galatasaray’a gitmelisin, kesinlikle İstanbul’da olmalısın ve Galatasaray’da oynamalısın" dedi. Ben de hiç düşünmeden teklifi kabul ettim."



"FUTBOLU HENÜZ BIRAKMAK İSTEMİYORUM"



Futbolu henüz bırakmak istemediğini söyleyen 33 yaşındaki kaleci, "Kesinlikle hayır. Hala da devam eden bir enerjim var, bu nedenle futbolu daha bırakmak istemiyorum" dedi.



"KENDİMİ İLK GÜNDEN BERİ EVİMDE HİSSETTİM"



Galatasaray’da çıktığı ilk antrenmanı dün gibi hatırladığının altını çizen Muslera, "İlk antrenmanımı daha dün gibi hatırlıyorum. Uçuşumdan dolayı antrenmana biraz geç kalmıştım. İlk geldiğimde beni Mert karşıladı ve Fatih hocanın yanına götürdü. Fatih hoca ile konuşmamızın sonrasında takım arkadaşlarım geldi. İlk günden beri kendimi Galatasaray’da hep evimde gibi hissettim. Herkes bana böyle hissettirdi" ifadelerini kullandı



"GALATASARAY DÜNYADA BİLİNEN BİR TAKIM"



Galatasaray’ın sadece Avrupa değil, bütün dünyada tanındığına değinen tecrübeli file bekçisi, "Galatasaray sadece Avrupa’da değil, tüm dünya tarafından tanınan ve bilinen bir takım, yaptıklarıyla, başarısıyla... Buraya gelince de zaten bunları fazlasıyla görme şansım oldu. Diğer taraftan da, Galatasaray taraftarları bütün dünya tarafından tanınan bir taraftar grubu, ne kadar hırslı oldukları, takımlarına son dakikaya kadar ne kadar destek oldukları, ve dünyanın her yerinde takımlarıyla birlikte oldukları için tüm dünya tarafından tanınıyorlar" şeklinde konuştu.



"BENCE SUAREZ..."



Tecrübeli kaleci, Messi mi, Ronaldo mu ? Sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Bence Suarez (Gülüyor)... Bence ikisi de bu dünyadan değil, farklı bir gezegenden, ikisini de söyleyebiliriz ama Suarez."



"HATA YAPMAKTAN KORKMAYIN"



Kaleciler olarak hata yapma lükslerinin olmadığının altını çizen Muslera, "Kaleciyken hata yapmak önemli. Bütün futbolcular hata yapar ama ben kariyerime baktığımda çok hata yaptım. Önemli hatalar da yaptım. Önemli olan hata yapmak değil. Hata yapmaktan korkmayın, hepiniz hata yapacaksınız ama önemli olan; yapılan hatalardan ders alabilmek. Kendinizi maçtan sonra analiz edebilmek çok önemli. Hep bunları düşünmeniz gerekir. Bu yüzden oynadığınız her maçtan, yaptığınız her hatadan bir ders alın. Eskiden 10 tane hata yapıyorsam, bunu şimdiki yaşımda belki de 2’ye indirdim. Kaleci olarak da bizim pozisyonumuz çok zor, pek hata yapma lüksümüz yok. Bu yüzden yaptığınız hatalardan ders alıp bir daha tekrarlamamanız lazım" ifadelerini kullandı.



"EN BÜYÜK MOTİVASYONUM AİLEM"



Maçlara çıkarken en büyük motivasyonun ailesi olduğunu dile getiren Uruguaylı file bekçisi, "Eskiden kendimi, ’En çok sevdiğim işi yapıyorum. Futbol oynuyorum. Futbol oynamak benim aşkım ve ben kaleci olarak oynuyorum.’ şeklinde motive ederdim ama şimdi bir ailem var; eşim var, bir kız, bir erkek, 2 tane çocuğum var. Onları mutlu edebilmek bana çok gurur veriyor. Onlar için oynamak beni çok mutlu ediyor, sonuçta onlar da beni televizyondan izliyorlar. Şu anda benim en büyük motivasyonum bu" şeklinde konuştu.



İyi bir kaleci olmak için psikolojik olarak çok güçlü olmak gerektiğini söyleyen Muslera, "Kalecilik çok zor. Anlık olaylar, anlık pozisyonlar var. Bu yüzden bence iyi bir kaleci olmak için en önemli nokta psikolojik olarak güçlü olmanız gerekiyor. Bir hatada hemen düşmemeniz lazım, hemen kendinizi motive edip yeni pozisyona hazırlamanız gerekiyor. Devamlı oyunun içinde olup, kafa olarak çok güçlü olmanız gerekiyor. Çok iyi antrenman yapmanız gerekiyor. Antrenmanlarda %100’ünüzü vererek kendinizi maça en iyi şekilde hazırlamanız gerekiyor. Bir de, hepimiz Galatasaray’a aşık olduğumuz için buradayız. Hep bunu düşünmemiz lazım. Bir gün gelecek ve aşık olduğumuz bu takımın formasını kaleci ve oyuncu olarak giyeceğiz" dedi.



"PENALTI ATMAK KURTARMAKTAN DAHA GÜZEL"



Penaltı atmanın, kurtarmaya göre daha keyifli olduğunu dile getiren Fernando Muslera, "Bence; penaltı atmak, penaltı kurtarmaktan daha güzel. Bu nedenle penaltı atmayı tercih ederim" diye konuştu.



"İSTİKRARLI OLMAK GEREKİYOR"



Kalecilerde istikrarlı olmanın önemine değinen Muslera, şöyle konuştu:



"İstikrarlı olmak çok önemli, hem oynadığınız maçlarda hem de antrenmanlarınızda. Antrenmanlar size aynı tip antrenman gibi gelebilir ama kesinlikle böyle değil. Hocanızın, takım arkadaşınızın antrenmanda size çektiği her şut ile maçta gelen her şut çok farklı. Bunu böyle düşünüp, bu tip şeylere en iyi şekilde hazırlanman gerekiyor. Kalecinin en önemli özelliği bence bu olması lazım."



"SAHAYA ÇIKANA KADAR ÜZERİMDE BÜYÜK GERGİNLİK VARDI"



Galatasaray’daki ilk derbisine çıkarken neler hissettiği sorulan 33 yaşındaki eldiven, şu cevabı verdi: "Maç başlamadan önce hem takım, hem de bireysel olarak çok büyük bir beklenti var. Galatasaray her zaman kazanmak istiyor, Galatasaray forması giyiyorsanız her zaman galibiyete odaklanmanız lazım. Ben de bir kaleci olarak en iyisini yapmak istiyor ve takımıma yardımcı olmak istiyorum. İlk oynadığım derbide, en azından sahaya çıkana kadar, çok büyük bir gerginlik vardı üzerimde ama sahaya çıktığım anda bütün gerginlik bitti."



"KALECİ OLMAMI ANNEM İSTEDİ"



Kaleci olmasında kimin çok etkisi olduğu sorulan Muslera, "Annem daha çok baskı yaptı. Annem kaleci olmamı çok istedi" dedi.



Bir kalecinin teknik anlamda da iyi olması gerektiğini söyleyen tecrübeli file bekçisi, "Bir kalecinin teknik anlamda iyi olması çok önemli artık. Ayaklarına hakim olması gerekiyor. Bunu yapabilmenin ve geliştirmenin en iyi yolu, antrenmanlar. Uzun yıllardır ben zaten bunu yapıyor ve buna çalışıyorum. Şu anda olan antrenmanlarımızda da buna çok odaklanıyoruz çünkü basit bir pas olarak görmeyin bu işi. Buna her antrenmanda, hocalarınızla birlikte, teknik çalışarak iyi yerlere gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı.



"ARMA İÇİN MÜCADELE EDİN AMA HERKESE MAKSİMUM SAYGI GÖSTERİN"



Diğer takım taraftarlarının sevgisini nasıl kazandığı sorulan Muslera, sözlerini şöyle tamamladı. "Bence olmazsa olmaz; en önemli şey saygı. Bu benim hayatımdaki en önemli kurallarımdan biri. Kiminle oynarsanız oynayın, mutlaka saygılı olmanız lazım. Ben, Fenerbahçe’ye karşı oynarken tabii ki hırslanıyorum. Olabilirse 100-0 bile yenmek isterim veya Beşiktaş’ı 200-0 yenmek isterim. Önemli olan saygı duymak. Orda da bu işi yapan arkadaşlarınız ve meslektaşlarınız var. Onlar da futbolcu. Onlar da kendi takımlarına ve kendi armalarına hizmet ediyorlar. Bu saygıyı göstermek bence çok önemli. Bence benim rakiplerime ne kadar saygılı olduğumu onlar da hissediyorlar. Bence sizin de olmazsa olmazınız bu olsun. Kiminle oynarsanız oynayın tabii ki bu arma için mücadele edin ama herkese maksimum saygı gösterin."





